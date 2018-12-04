CHP İlçe Başkanlığına saldıran kişi CHP'li çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Kocasinan İlçe Teşkilatına gerçekleştirilen saldırı sonrasında bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin CHP Kocasinan üyesi olduğu ortaya çıktı. Tutuklanan saldırganın CHP'nin politikalarını beğenmediği için saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

2 gün önce Kayseri'de CHP Kocasinan İlçe Teşkilatına saldırı düzenlenmiş, teşkilatın camları kırılarak binanın içerisindeki bazı eşyalara zarar verilmişti. Gerçekleştirilen saldırı sonrasında bir kişinin karakola giderek teslim olduğu bilgisine ulaşıldı. Teslim olan saldırgan Özgür Terazi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanacak cezaevine gönderildi.

CHP İlçe Teşkilatı saldırısı öncesi madde kullanmış

2011 yılından bu yana Kayseri Kocasinan CHP ilçe teşkilatı üyesi olduğu ve partide aktif olarak çalışmalar yaptığı öğrenilen Terazi'ye kasten yaralama suçu nedeniyle işlem yapıldığı, CHP teşkilatına saldırı olayından önce ise uyuşturucu madde aldığı öğrenildi.

CHP Gençlik Kolları'nda aktifmiş

Terazi'nin karakoldaki ifadesinde CHP üyesi olduğunu, gençlik kollarında aktif çalıştığını, son zamanlarda CHP'nin politikalarını beğenmediği için saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği bilgisine ulaşıldı.