Chrome artık bazı Android modellerde çalışmayacak!

Chrome internet tarayıcısı dünya üzerinde en yaygın kullanılan tarayıcılar arasında. Ancak Android kullanıcıları artık Chrome yerine başka bir tarayıcı seçmek zorunda. Bazı kaynaklardan yapılan açıklamaya göre Google Chrome çok yakın bir zamanda 32 milyonu aşkın Android cihazda kullanılamayacak.

Akıllı telefonlarda oldukça yaygın olarak kullanılan Chrome tarayıcının API düzeyi minimum Android 4.1'den 4.4'e yükseltilmesiyle birlikte artık Jelly Bean kurulu tüm Android cihazlar için Google Chrome kullanmak imkansız hale gelecek. Buna göre kullanıcılar ya tarayıcılarını değiştirmek zorunda kalacak ya da telefonlarını daha güncel bir model ile değiştirecek.