Çiçek Dilligil son hali ile inanılmaz! Tam 30 kilo zayıfladı

Televizyon ekranlarında gülen yüzü ile her zaman beğeni toplayan güzel oyuncu Çiçek Dilligil zayıfladı. Her zaman akıllarda kilolu hali ile kalan Dilligil, ezber bozan bir değişime imza attı. 3 yıl önce mide küçültme operasyonu geçiren ünlü oyuncu tam 30 kilo vermeyi başardı.

Sağlık sorunları başladıktan sonra kilo vermek istediğini belirten Dilligil, son olarak 90 kilo olduğunda ameliyat olmaya karar verdiğini ve 96 kilo ile ameliyata girdiğini belirtiyor. Artık eskiden yemek istediği hiçbir şeyi canı istemeyen ünlü oyuncu oğlu ile kaliteli ve güzel bir yaşam istediğini belirtiyor.

Geçirdiği ameliyat sonrası her gün düzenli spor yapan ve oldukça fit bir görünüme sahip olan 49 yaşındaki Dilligil duyumlarımıza göre biraz daha kilo vermek istediğini belirtiyor. Oldukça büyük bir değişim geçirdiği görülen Çiçek Dilligil daha ne kadar kilo verecek merak ediliyor.