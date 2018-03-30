Ciltte solgunluk ve dökülen kaşlar hastalık belirtisi olabilir

Bazen günlük hayatımız o kadar yoğun geçiyor ki aynada kendimize detaylı olarak bakma şansımız bile olmuyor. Oysa dikkate almadığımız saç ve kaç dökülmeleri, cildimizde solgun görünüm, tırnaklarımızdaki kırılmalar bazı hastalıkların habercisi olabilir. Medikal Park Fatih Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Canan Öztürk, vücudumuzda meydana gelen bu değişimlerin önemini vurguladı.

PARLAK BİR CİLDE SAHİP OLMAYI KİM İSTEMEZ

Cildimizi günlük hayatta olumsuz etkileyen faktörler arasında stres, klima, egzoz dumanı, makyaj malzemeleri, sağlıksız beslenme, sigara ve alkol gibi etkenler sayılabilir. Solgunluk, cilt yapısıyla ilgili de meydana gelebilir ancak demir eksikliğine bağlı kansızlık, tiroid gibi hastalıkların ya da böbrek rahatsızlıklarının cilt solgunluğuna yol açabileceğini unutmamak gerekir.

ANİDEN ORTAYA ÇIKAN SOLGUNLUĞA DİKKAT!

Kansızlık problemi bulunan kişilerin tırnaklarında kırılma, geç uzama, kaşık tırnak, kaşıntı, saçlarda ve kaşlarda dökülme, ciltte kuruluk meydana gelebilir. Böbrek hastalığı bulunanlar da ise ciltte solgunluk, kahverengiye doğru hafif renk değişimi, kaşıntı gibi problemler ortaya çıkabilir. Eğer aniden cildinizde solgunluk olduğunu fark ederseniz, doktorunuza danışmalı, gerektiği takdirde tetkiklerinizi yaptırmalısınız. Bir hastalık tespit edildiğinde buna yönelik tedaviler uygulanacaktır.

DAHA CANLI BİR CİLT İÇİN SAĞLIKLI BESLENİN

Cildinizin daha canlı ve parlak görünmesini istiyorsanız özellikle demirden zengin ıspanak, roka, maydanoz gibi yeşil yapraklı sebzeler, kırmızı et, çekirdekli kuru üzüm, kuru erik, hurma, baklagiller, dut ve keçiboynuzu pekmezi, yumurta, buğday, arpa, yulaf gibi tahılları tüketmek gerekmektedir. Sağlıklı bir cilde sahip olmak istiyorsanız masanızdan somon balığını, badem, ceviz, semizotu, zeytinyağı, avokado, portakal, limon, havuç ve mangoyu eksik etmemelisiniz.

Sıvı tüketimi de oldukça önemli. yeşil çay gibi antioksidan özelliği bulunan çaylar ve bol su tüketmek gerekiyor. İlerleyen yaşlarda ise parlaklığını kaybeden cildinizi mutlaka güneşten korumalı, cilt tipinize uygun nemlendiriciler kullanmalısınız. Egzersize ise mutlaka hayatınızda yer vermelisiniz. Ayrıca doktorunuza danışarak erken dönemlerde destekleyici işlemler yaptırabilirsiniz.