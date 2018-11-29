Çin su altı hızlı tren projesi ile yeni bir dönem başlatacak

Çin'in Zhejiang eyaletine bağlı olan liman şehri Ningbo’yu, Zhoushan’a bağlayacak olan ilk su altı hızlı tren projesini onayladı. Kısım kısım ilerlemekte olan Yong-Zhou Demiryolu Projesi’nin aşamalarından biri olan su altı tüneli ile hem turizmin canlandırılması, hem de takım adalar ile kent merkezi arasında bir iş sahasının oluşturulması planlanıyor.

Projeye göre tamamı 77 kilometre uzunluğunda olması planlanan demiryolu projesinin 16.2 kilometresi denizin altından işleyecek. Çin’de hali hazırda bulunan yüksek hızlı tren ağına bağlanması planlanan yeni güzergah ile Zhejiang eyaletinin başkenti Hangzhou ve Zhoushan arasındaki otobüsle 4,5 saat, özel araçla 2,5 saat süren yolculuk süresi 80 dakikaya düşecek.