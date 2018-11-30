Çınarcık 4.3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı

Yalova’da saat 05.36’da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 14 kilometre altında meydana gelen deprem İstanbul başta olmak üzere Bursa, Kocaeli ve Sakarya’da hissedildi. Depremin ardından Yalova'da şiddetleri 1,5 ve 2,9 arasında değişen 7 artçı deprem daha yaşandı.

İTÜ Öğretim Üyesi Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz depreme ilişkin yaptığı açıklamada bölgede çok fazla deprem fayı bulunduğunun altını çizereken, 1999 depremininde merkez üssünün bu bölgede olduğunu ifade etti. Bu bölgede meydana gelen bir depremin birtakım fayların kırıldığını gösteriyor olmasına karşın önümüzdeki 10 yıl içerisinde yaşanacağı tahmin edilen büyük depremin bir öncüsü olmadığını kaydetti.