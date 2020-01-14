Çin’de çöken yolda açılan dev çukura otobüs düştü!

Yabancı haber kaynakları tarafından servis edilen habere göre olay, Çin’in kuzey kesiminde bulunan Çinghay adı verilen bölgenin merkezde bulunan en işlek caddelerinden birinde meydana geldi. Beklenmedik bir anda çöken yolda seyir halinde bulunan halk otobüsü, çökme neticesinde açılan devasa çukurun içerisine düştü.

Bölgeye çok sayıda polis ve kurtarma ekibi sevk edilirken, yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda ilk belirlemelere göre, 6 vatandaşın hayatını kaybettiği, 15 vatandaşında yaralandığının tespit edildiği açıklandı. Kazada otobüste olduğu düşünülen 10 kişiyi arama çalışmalarına devam ediliyor. Trafiğe kapatılan yolda meydana gelen çökmenin sebebi henüz belirlenemezken, incelemeler devam ediyor.