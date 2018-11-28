Çin’de korkunç patlama: 22 ölü

Alınan bilgilere göre, Zhangjiakou kentinde meydana gelen patlama yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki araçlara da sıçradı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda 22 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı, 50 aracın kullanılmaz hale geldiği ifade edildi.

Hebei Shenghua Kimya Fabrikası çevresinde üretim yapan tüm işletmeler faaliyetlerini durdurdu. Kimya şirketi Chem China’nın bünyesinde görev yapan sözcüsü patlamanın Shenghua’da meydana gelmediğini doğruladı.

Geçtiğimiz yıllarda Liman şehri Tianjin’de yine bir kimyasal patlama meydana gelmiş bu olayda 165 kişi hayatını kaybetmişti. Bu yaşanan olay sonrasında yetkililer olaya yasa dışı yollarla ve uygunsuz bir şekilde üretilen zararlı maddelerin sebep olduğunu bildirmişti.