Çocuklarda geniz eti uyku apnesi ve büyüme geriliğine yol açıyor

Erken yaşta tedavi edilmediğinde oldukça önemli sorunlara neden olabilen geniz eti, büyüme geriliği, horlama ve uyku apnesi ile kendini belli ediyor. Yapılan araştırmalarda 3-6 yaş aralığındaki çocukların yüzde 10'u bazen horlarken, yüzde 5-6'sı sürekli horluyor. Yüzde 1 oranında çocuklarda ise uyku apnesi görülüyor. Bu sorunlar ise çocuğun günlük yaşantısı ve okul başarısında olumsuz etkilere sahip.

Acıbadem Adana Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ülkü Tuncer, geniz eti rahatsızlığının mutlaka dikkate alınması gereken bir sorun olduğunu belirtti ve eğer çocuk sürekli ağzı açık uyuyorsa, horlama, uyku apnesi gibi sorunlar gözlemleniyorsa, ayrıca işitme problemi yaşıyorsa mutlaka bir KBB hastalıkları uzmanına başvurulması gerektiğini ifade etti.

Geniz eti sorunu bulunan çocuklar erken yaşta tedavi edilmediğinde ciddi problemlerle karşılaşabiliyor. Gündelik yaşamı ve okul başarısını olumsuz etkileyen geniz eti, çocuğun yeterli ve kaliteli uyku uyumasını engelliyor, hiperaktivite görülme oranını yüzde 30 artırıyor. Bu da öğrenme sorunları ve dikkat eksikliği gibi problemleri ortaya çıkarıyor.

GENİZ ETİ FİZİKSEL GÖRÜNÜMÜ NASIL ETKİLİYOR?

Çocuklarda geniz eti nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunlar sadece bunlar değil. Geniz eti bulunan çocuklar, sürekli ağızdan nefes alıp verdikleri için diş ve yüz şekli de bozuluyor, kan basıncı değişiyor, pulmoner hipertansiyon, kalp problemleri, insülin direnci ve gelişme geriliği gibi başka sorunlara da davetiye çıkarıyor.

GENİZ ETİ AMELİYATI ŞART MI?

Prof. Dr. Tuncer, uyku apnesi sorununun tedavisinde ilaç ve alerjik burun spreylerinin kullanılabileceğini belirterek geniz eti ve bademciklerin gerekli görülürse ameliyatla alınabileceğini kaydetti. Sürecin oksijen desteği ile de gözlemlenebileceğini ifade eden Tuncer, eğer çocuklarda kilo problemi bulunuyorsa uzman bir diyetisyen ile sağlıklı ve dengeli beslenme planlanması ve kilo vermeye teşvik edilmesi gerektiğini de belirtti.

GENİZ ETİ BELİRTİLERİ EN NET GECE GÖZLENLENEBİLİR

Geniz eti, bademcik gibi sorunlar en net şekilde gece gözlemlenebiliyor. Eğer çocuğunuzda bu belirtiler varsa hızla bir KBB hastalıkları uzmanına başvurmalısınız:

- Horlama

- Uyku apnesi (uykuda solunumun kısa süre durması)

- Anormal ya da rahatsız uyku pozisyonu,

- Ağız kuruluğu

- Uykuda altını ıslatma

- Uykuda yürüme

- Diş gıcırdatma

- Ağızdan nefes alma

- Ağzın sürekli açık kalması ve bu nedenle dişlerde bozukluk,

- Sabahları baş ağrısı

- Uyanma güçlüğü

- Kronik burun tıkanıklığı

- Burun akıntısı

- Sık geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonları

- Sinüzit

- İştahsızlık

- İşitme problemleri

- Gün içinde sürekli uyuklama hali