Çocuklarda kamburluk hayati risk taşıyor

33 kemikten oluşan ve taşıyıcı sistem olan omurga, eklemler, bağ dokusu ve disklerle birbirine bağlanır. NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Abdullah Şarlak, kalp ve akciğerleri göğüs kafesi ile birlikte koruyan omurga hastalıkları hakkında bilgiler verdi. İşte sinir sistemini de içine alarak koruma görevini üstlenen omurga hastalıkları...

SKOLYOZ

Omurganın sağa sola eğilmesi, kendi etrafında dönmesi şeklinde meydana gelir ve özellikle ergenlik döneminde tespit edilir. Göze çarpan en belirgin bölge kürek kemikleridir. Omuz, bel kıvrımı ve skapula yani kürek kemiklerinin eşit olmaması, göğüs kafesinin kaymış gibi görünmesi skolyozun belirtilerindendir. Erken tanı ile tedavi edilebilen skolyoz genetik yatkınlık nedeniyle meydana gelir.

KAMBURLUK

Sırt bölgesinde, öne doğru oluşan bozulmaya kamburluk denir. Ergenlik döneminde olduğu kadar ileri yaşlarda da ortaya çıkabilir. Eğer çocuklarda meydana gelirse hayati risk taşır. Erken tanı ile ileri sağlık problemlerine yol açmadan tedavi edilebilen kamburluk, genetik yatkınlık nedeniyle meydana gelebilir. Genç kızlardaki duruş bozuklukları ile karıştırılabilir. Duruş bozuklukları kas gücünü artıran egzersizlerle düzeltilebilmektedir.

BEL FITIĞI

Adeta birer tampon gibi omurganın aralarında yer alan disklerin bozulmasıyla oluşan bel fıtığı, bel ağrısı, bacaklarda uyuşma, güçsüzlük gibi belirtilerle ortaya çıkar. Bel fıtığı ameliyata kadar ilerleyebilen büyük hasarlara yol açar.

OMURGA SAĞLIĞI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Korse kullanımının omurga sağlığı açısından bir faydası olmadığını kaydeden Uzm. Dr. Şarlak, bol su içilmesi tavsiyesinde bulundu. Hafta 5 gün günde 45 dakika olmak üzere, yürüyüş, koşu yüzme gibi fiziksel aktivitelerin düzenli yapılması gerektiğini belirten Şarlak, duruş pozisyonunun düzgün olmasının önemini de vurguladı. Beslenmenin de önemli olduğunu belirten Şarlak, özellikle balık ve sebze tüketiminin önerildiğini kaydetti.