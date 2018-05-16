Çocukta burun kanaması yüksek tansiyon belirtisi olabilir

Obezitenin artışı, hareketsiz yaşam koşulları, bilgisayar, telefon, tablet gibi cihazların karşısında geçirilen uzun saatler, çocuklarda hipertansiyon görülme sıklığının artmasına neden oluyor. VM Medical Park Pendik Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Köşeli, 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü dolayısıyla ebeveynleri hastalığa karşı uyardı.

Ülkemizde hipertansiyon çocuklarda yüzde 1 ila 3.5 oranında görülürken, erişkinlerden farklı olarak doğuştan kalp damar hastalıkları, tiroid ve böbrek üstü bezlerinden kaynaklı hormonal hastalıklar, metabolik hastalıklar, romatizmal hastalıklar, öksürük şurupları, kortizon kullanımı, düşük doğum ağırlığı ve alerjik reaksiyonlar gibi altta yatan başka bir hastalığa bağlıdır. Bunun yanı sıra sınav stresi, aşırı heyecan, üzüntü gibi durumlar da hipertansiyonu tetikleyebilir.

Böbrek, kalp, beyin ve göz hasarına neden olabilen hipertansiyon, tedavi edilmediğinde zihinsel fonksiyonlarda bozulmaya, damarlarda sertleşmeye, görmede azalmaya ya da görme kaybına, böbrek fonksiyonlarında bozulmaya ya da böbrek yetmezliğine, kalp yetmezliğine, beyin kanamasına hatta felce yol açabilir. Bunları önlemek için erken tanı ve tedavi oldukça önemlidir.

ÇOCUKLARDA HİPERTANSİYON BELİRTİLERİ

Kendini gizleyebilen bir hastalık olan hipertansiyon, sürekli baş ağrısı, açıklanamayan bulantı ve kusmalar, kulak çınlaması, baş dönmesi, burun kanaması ve görmede bulanıklık gibi belirtiler verebilir. Böyle durumlarda eğer çocukta süregelen bir hastalık yoksa 3 yaşından itibaren yılda bir kez tansiyonu ölçülmeli, ölçüm yaparken ise çocuğun yaşına uygun manşon kullanılmalıdır. Kalın manşon kullanıldığında yanlışlıkla düşük, ince manşon kullanıldığında ise yanlışlıkla yüksek tansiyon ölçümüne neden olabilir. Hastanede yapılacak tek bir ölçümle hipertansiyona karar verilemez zira beyaz önlük hipertansiyonu oluşabilir. Bunun için evde de ölçüm yapılmalıdır.

HİPERTANSİYON TEDAVİSİ

Öncelikle hipertansiyon tedavisinde yapılması gereken yaşam tarzının değiştirilmesidir. Bu nedenle de aile uyarıları dikkate almalıdır. Hipertansiyon tedavisinin birinci basamağı kilo kontrolüdür ve bu beslenmede yağ, işlenmiş şeker azaltılmalı, sebze ve meyve ağırlıklı olmalıdır.

Tansiyonu ve kilo kontrolünü olumsuz etkileyen enerji içecekleri, kafeinli içeceklerden uzak durulmalı, tuz tüketiminden kaçınılmalı, yüksek tuz içeren gıdalar tüketilmemelidir. Beslenmenin yanı sıra tansiyon kontrolünde egzersiz de gereklidir.