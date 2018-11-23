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Cübbeli Ahmet Hoca yoğun bakımdan çıktı

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, kalp damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle operasyon geçirdi. Ünlü, ameliyat sonrası yoğun bakımda tutulmaktaydı. Ancak Cübbeli Ahmet Hoca'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada kendisinin yoğun bakımdan çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı.

İki adet kalp damarında tıkanıklık tespit edilen Cübbeli Ahmet Hoca, operasyon geçirdi. Ahmet Mahmut Ünlü'nün tedavisi operasyon sonrasında yoğun bakımda devam edilmekteydi. Cübbeli Ahmet Hoca'nın Twitter hesabı üzerinden son durumu hakkında verilen bilgilere göre Ünlü yoğun bakımdan odaya çıkarıldı ve durumu iyi.

İki adet kalp damarında tıkanıklık olması nedeniyle ameliyat masasına yatan ve damarlarına stent takılarak balon tedavisi uygulanan Ahmet Mahmut Ünlü, nam-ı diğer Cübbeli Ahmet Hoca'nın 35 yıldır birinci tip şeker hastası olduğu, bu nedenle 2006 yılında Bypass ameliyatı geçirdiği, 2008 yılında ise stent takıldığı belirtildi. Diğer şah damarlarında da stent bulunduğu bildirilirken, rutin takipleri sırasında damarlarına kanın az gitmesinden kaynaklı olarak doktorların anjiyo kararı verdikleri belirtildi.

Cübbeli Ahmet Hoca

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