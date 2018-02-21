Farkonda
Farkonda
Farkonda
» 
 

Çukur 18. yeni bölüm fragmanında Komiser Emrah Trafik polisinden özür diliyor

Oldukça tepki çeken son bölüm gelişmelerinde Trafik polisine haritadan yer beğendiren komiser sahnesi, Çukur 18. bölüm fragmanı ile özür geldi. Komiser Emrah, Digor'a göndermekle tehdit ettiği trafik polisinden yeni bölüm fragmanında özür diliyor. İşte yeni bölüm gelişmeleri...

Geçen hafta yayınlanan son bölümde Trafik polisine yapılan muamele ile tepkileri çeken Çukur dizisi 18. yeni bölüm fragmanında özür diyaloğu ile ekranlara geldi. İzleyicilerin büyük tepkisine neden olan son bölüm gelişmelerinden sonra 26 Şubat pazartesi günü yayınlanacak olan Çukur yeni bölüm fragmanında komiser Emrah'ın özür dilediği görülüyor.

Çukur dizisinin son bölümünde diziye yeni dahil olan komiser Emrah, trafikte yaptığı tehlikeli hareketlerin ardından kendisini çeviren trafik polisini azarlamıştı. Bununla da yetinmeyen komiser Emrah karakteri, polis memuruna haritayı göstermiş ardından da onu Digor'a göndermekle tehdit etmişti.

Sosyal medyada büyük tepkiler alan Çukur dizisinin son bölümünde yaşanan bu olayların ardından yeni bölüm fragmanında özür sahnesi izleyicilerle buluştu. Çukur fragmanında komiser Emrah, daha önce yaptıkları için polis memurundan özür diliyor ve Digor'da daha önce görev yaptığını, çok güzel bir yer olduğunu belirtiyor. Bu sahne ile gelen tepkilere karşı bir özür olarak yayınlandığı düşünülen fragmanın sonunda polis memuru önce üzüldüğünü ama kendisini affettiğini belirtiyor.

Sevilen dizilerden Çukur, son bölümünde oldukça heyecanlı sahnelerle ekranlara gelmişti. Diziye yeni dahil olan Komiser Emrah, Çukur'a çok sayıda polis ile birlikte girmiş, İdris ile birlikte onlarca adamını da gözaltına almıştı. Babasını kelepçelenmiş olarak polis aracına bindirilirken gören Yamaç adeta şoka uğramıştı. Aras Bulut İynemli'nin canlandırdığı Yamaç karakterinin bundan sonraki hamlesi merakla beklenirken, Dilan Deniz Çiçek'in canladırdığı Sena Koçovalı, abisiyle karşılaşmanın şokunu nasıl atlatacak, yeni bölümde neler yapacak hep birlikte göreceğiz.

Her hafta izlenme rekorları kıran Çukur'da olaylar iyice karışırken, ilk fragmanda Yamaç ve abisinin silahlı saldırıya uğradığı görülüyor. Selim yaşayacak mı yeni bölümde hangi olaylar yaşanacak merakla bekleniyor. Show Tv ekranlarının sevilen dizisi 26 Şubat Pazartesi yayında olacak.

HABERAKAR -
Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş YORUM YAZIN
MAGAZİN Haberleri
Çukur 18. yeni bölüm fragmanında Komiser Emrah Trafik polisinden özür diliyor

Çukur 18. yeni bölüm fragmanında Komiser Emrah Trafik polisinden özür diliyor
Yaşar Gaga kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alındı

Yaşar Gaga kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alındı
Diriliş Ertuğrul 101. bölümü ile 10 Ocak Çarşamba TRT1'de

Diriliş Ertuğrul 101. bölümü ile 10 Ocak Çarşamba TRT1'de
Dolunay dizisi final yapıyor!

Dolunay dizisi final yapıyor!
Olay Yeri programı 31 Ekim'de Sibel kaçırıldığını itiraf etti

Olay Yeri programı 31 Ekim'de Sibel kaçırıldığını itiraf etti
Kayıt Dışı dizisinin oyuncu kadrosuna Cezmi Baskın dahil oldu

Kayıt Dışı dizisinin oyuncu kadrosuna Cezmi Baskın dahil oldu
Faruk Tuncel'in kızı Berivan Tuncel evlendi

Faruk Tuncel'in kızı Berivan Tuncel evlendi
Siyah Beyaz Aşk 2. yeni bölümde Aslı ile Ferhat evleniyor mu?

Siyah Beyaz Aşk 2. yeni bölümde Aslı ile Ferhat evleniyor mu?
JLO, Cengiz Abazoğlu imzalı kırmızı kostümüyle göz kamaştırdı

JLO, Cengiz Abazoğlu imzalı kırmızı kostümüyle göz kamaştırdı
Seda Akgül, Hakan Ural'la ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor

Seda Akgül, Hakan Ural'la ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor
Merve Boluğur üzüntüden bir deri bir kemik kaldı!

Merve Boluğur üzüntüden bir deri bir kemik kaldı!
Bensu Soral ve Hakan Baş çifti sonunda nikah masasına oturuyor

Bensu Soral ve Hakan Baş çifti sonunda nikah masasına oturuyor

YORUMLAR (0)

Bu habere henüz yorum yapılmadı.

YORUM YAZIN

* Tüm alanlar zorunludur.
: *
: *
: *
Doğrulama : *

SON DAKİKA HABERLER

Rus şirket açıkladı: Türkiye 4 adet S-400 bataryası satın aldı
Muğla'da aranan son terörist yakalandı
O illerde kar yağışı olacak! 17 Ekim 2017 yurtta hava durumu
Hakkari'de patlama: 2 asker şehit oldu!
Somali'de bombalı saldırı: Yüzlerce insan hayatını kaybetti
Casper VIA P2 Türkiye'de satışa sunuldu! Özellikleri ve fiyatı...
Canan Karatay, dünyanın en sağlıklı yiyeceği lahana açıklaması
Siirt'te terör saldırısı! Yaralı askerler var
Dev fitness salonu iflas etti! Yüzlerce kişi ortada kaldı
Hakkari'de kaçakları taşıyan kamyonet devrildi: 65 yaralı

ÇOK OKUNAN HABERLER

Müge Anlı 20 Ekim 2016’da Himmet Aktürk’ün kan donduran itirafı
Müge Anlı son programda Irmak Kupal kaybında yeni gelişmeler
Müge Anlı'da kayıp Murat Ünal olayında son dakika gelişmeleri
Anne 7. son bölümü ile damgasını vurdu! Anne 8. Bölüm fragmanı...
Aydın'da virüs salgını! Hastanelerde yatacak yer kalmadı!
Emeklilik için yaşı tamamlayıp prim gün eksiği olanlara müjde!
Barış Arduç sevgilisi yerine Elçin Sangu ile fotoğrafını paylaştı
Tüm esnafa 30 bin lira kredi Faizsiz 5 yıl vade imkanı 2016'da!
Müge Anlı hac faciasında kaybolan Fahire Kara’yı arıyor
En İyi Benim 15. bölümde Özgür'den kızlara kötü sürpriz