Çukur 18. yeni bölüm fragmanında Komiser Emrah Trafik polisinden özür diliyor

Geçen hafta yayınlanan son bölümde Trafik polisine yapılan muamele ile tepkileri çeken Çukur dizisi 18. yeni bölüm fragmanında özür diyaloğu ile ekranlara geldi. İzleyicilerin büyük tepkisine neden olan son bölüm gelişmelerinden sonra 26 Şubat pazartesi günü yayınlanacak olan Çukur yeni bölüm fragmanında komiser Emrah'ın özür dilediği görülüyor.

Çukur dizisinin son bölümünde diziye yeni dahil olan komiser Emrah, trafikte yaptığı tehlikeli hareketlerin ardından kendisini çeviren trafik polisini azarlamıştı. Bununla da yetinmeyen komiser Emrah karakteri, polis memuruna haritayı göstermiş ardından da onu Digor'a göndermekle tehdit etmişti.

Sosyal medyada büyük tepkiler alan Çukur dizisinin son bölümünde yaşanan bu olayların ardından yeni bölüm fragmanında özür sahnesi izleyicilerle buluştu. Çukur fragmanında komiser Emrah, daha önce yaptıkları için polis memurundan özür diliyor ve Digor'da daha önce görev yaptığını, çok güzel bir yer olduğunu belirtiyor. Bu sahne ile gelen tepkilere karşı bir özür olarak yayınlandığı düşünülen fragmanın sonunda polis memuru önce üzüldüğünü ama kendisini affettiğini belirtiyor.

Sevilen dizilerden Çukur, son bölümünde oldukça heyecanlı sahnelerle ekranlara gelmişti. Diziye yeni dahil olan Komiser Emrah, Çukur'a çok sayıda polis ile birlikte girmiş, İdris ile birlikte onlarca adamını da gözaltına almıştı. Babasını kelepçelenmiş olarak polis aracına bindirilirken gören Yamaç adeta şoka uğramıştı. Aras Bulut İynemli'nin canlandırdığı Yamaç karakterinin bundan sonraki hamlesi merakla beklenirken, Dilan Deniz Çiçek'in canladırdığı Sena Koçovalı, abisiyle karşılaşmanın şokunu nasıl atlatacak, yeni bölümde neler yapacak hep birlikte göreceğiz.

Her hafta izlenme rekorları kıran Çukur'da olaylar iyice karışırken, ilk fragmanda Yamaç ve abisinin silahlı saldırıya uğradığı görülüyor. Selim yaşayacak mı yeni bölümde hangi olaylar yaşanacak merakla bekleniyor. Show Tv ekranlarının sevilen dizisi 26 Şubat Pazartesi yayında olacak.