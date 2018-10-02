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Çukur 37. bölüm önizleme! Fragmanda büyük savaş çanları çalıyor...

Çukur dizisi son bölüm ile ekranlarda büyük bir heyecanla izlendi. Gerilimin tırmandığı dizide Koçovalılar ile Karakuzular arasında büyük savaş başlamak üzere... Çukur 36. bölüme Meke'nin Yamaç'a isyanı, Vartolu'nun isyanı, İdris Koçovalı ve Sultan'ın ortaya çıkışı damga vurdu. Peki Çukur 37. bölümde neler olacak. İşte Çukur yeni bölüm fragmanı ve önizlemeden detaylar...

Çukur 2. sezon bölümleri ile ekranlardaki yerini alırken, sezon finalinde neredeyse herkesin öldüğü düşünülmekteydi. Çukur yeni bölüm gelişmeleri ile birlikte yavaş yavaş herkes ortaya çıkmaya başladı. Önce Cumali'nin hapisten kaçışı, ardından Yamaç'ı buluşu, Vartolu'nun isyanı derken, son olarak İdris Koçavalı ve Sultan Koçovalı'nın yaşıyor olması, akıllarda "daha kimler ortaya çıkacak" düşüncesini getirdi. Yakın zamanda ölen ağabey Kahraman da ortaya çıkarsa pek şaşırtıcı olmaz gibi görünüyor. Zira kanlar içinde yere yığılan ve öldüğüne kesin gözüyle bakılan Selim bile ortalıklarda dolaşmakta.

CUMALİ Mİ YAMAÇ MI?

Çukur son bölüm gelişmelerinde dikkat çeken detaylar arasında Cumali ile Yamaç'ın kavgası da yer aldı. İlerleyen bölümlerde aralarındaki husumetin daha da derinleşeceği Çukur son bölüm fragmanı ile netleşti. Ancak Çukur'u Karakuzulardan geri alma mücadelesi içinde bu savaş nereye kadar gidecek hep birlikte göreceğiz.

Cumali ve Yamaç son bölümde...

MEKE'NİN İSYANI

Emre'nin ölümü ile ilgili olarak Yamaç'a büyük öfke duyan Meke, kardeşi kardeşe vurdurtan Yamaç'ı Çukur'dan kovar. Bir daha Çukur'a gelmemesini söyler ve isyan eder. İnsanların güvenini kaybettiklerini anlayan Yamaç, onları tekrar kazanmadan hiçbir şekilde başarılı olamayacaklarını Cumali'ye anlatır.

ÇUKUR 37. BÖLÜM FRAGMANI ÖZETİ

Cumali'nin Vartolu'ya olan öfkesi dinecek gibi değildir. Kahraman'ı öldürmüş olduğu gerçeğini bir türlü sindiremeyen Cumali, Sadettin'e ağır laflar söyler. Bunları kabul eden Vartolu Saadettin, Cumali ile büyük bir savaşın içine mi girecek, yoksa birlikte Karakuzular'a karşı savaşacaklar ve aralarındaki hesabı sonra mı görecekler? Acaba Cumali de Vartolu'yu bir şekilde affedebilecek mi?

Selim'in akıbeti ne olacak? Saadet Karakuzular'ın elinden kurtarılabilecek mi? Tüm bu gelişmeler Çukur yeni bölüm ile açıklığa kavuşacak. Çukur 37. bölüm 8 Ekim Pazartesi günü ekranlarda olacak.

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