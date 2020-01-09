Çukur dizisine sürpriz transfer! Çivi karakteri kim olacak?

Geçtiğiniz bölümlerde diziye katılarak Çağatay karakterine hayat veren Nejat İşler’ den sonra yeni bölümlerde Ferhat Tolga Sarıtaş’ın Çukur dizisinde yer alarak Çivi karakterine hayat vereceği konuşuluyor.

Çukur dizisi son bölümde, Mahsun hiç beklemediği bir anda Yamaç’ın karşısına çıkmıştı. Yeni bölümde Yamaç’ın Mahsun’u affedip affetmeyeceği merak konusu oluyor. Geçirdiği iç kanama nedeniyle yeniden alınan Cumali ameliyattan sonra hayati tehlikeyi atlatıyor. Yoğun bakımdan çıkarak servise alınan Cumali'yi teslim almak isteyen polisler hastaneye geliyor. Tesli olmaya niyeti olmayan Cumali ve Koçovalılar bir dolabın arkasına saklanarak polisleri atlatıyorlar.

Almanya'ya babasının katilinin kim olduğunu öğrenmek için giden ve kendini hiç beklemediği olaylar içende bulan Vartolu, kendisine verilen küçük çocuğu babasına teslim ederek Zimmermann'dan hard diski alıyor.



13 Ocak'da yayınlanacak Çukur son bölüm (3. sezon 16. bölüm) heyecanla bekleniyor.