» 
 

Çukur dizisine sürpriz transfer! Çivi karakteri kim olacak?

Show TV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Çukur’ a bomba bir transfer gerçekleşeceği öğrenildi. İddialara göre Ferhat ile Şirin dizisinin Ferhat Tolga Sarıtaş, Çukur dizisine geçiş yapacak. Tolga Sarıtaş' ın hayranları merakla yapımcı firmanın açıklamasını bekliyor

Geçtiğiniz bölümlerde diziye katılarak Çağatay karakterine hayat veren Nejat İşler’ den sonra yeni bölümlerde Ferhat Tolga Sarıtaş’ın Çukur dizisinde yer alarak Çivi karakterine hayat vereceği konuşuluyor.

Çukur dizisi son bölümde, Mahsun hiç beklemediği bir anda Yamaç’ın karşısına çıkmıştı. Yeni bölümde Yamaç’ın Mahsun’u affedip affetmeyeceği merak konusu oluyor. Geçirdiği iç kanama nedeniyle yeniden alınan Cumali ameliyattan sonra hayati tehlikeyi atlatıyor. Yoğun bakımdan çıkarak servise alınan Cumali'yi teslim almak isteyen polisler hastaneye geliyor. Tesli olmaya niyeti olmayan Cumali ve Koçovalılar bir dolabın arkasına saklanarak polisleri atlatıyorlar.

Almanya'ya babasının katilinin kim olduğunu öğrenmek için giden ve kendini hiç beklemediği olaylar içende bulan Vartolu, kendisine verilen küçük çocuğu babasına teslim ederek Zimmermann'dan hard diski alıyor.

13 Ocak'da yayınlanacak Çukur son bölüm (3. sezon 16. bölüm) heyecanla bekleniyor. 

HABERAKAR -
Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş YORUM YAZIN
MAGAZİN Haberleri
ESY son bölümüyle izlenme rekorları kırdı!

ESY son bölümüyle izlenme rekorları kırdı!
Zemheri dizisinin konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Zemheri dizisinin konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var?
Evlilik mağdurları Müge Anlı’da bir araya geldi!

Evlilik mağdurları Müge Anlı’da bir araya geldi!
Kadın 79. bölümde neler yaşanacak?

Kadın 79. bölümde neler yaşanacak?
Sefirin Kızı 5. yeni bölümde neler olacak?

Sefirin Kızı 5. yeni bölümde neler olacak?
Aşk-ı Memnu’nun Hilmi’si Recep Aktuğ hayatın kaybetti

Aşk-ı Memnu’nun Hilmi’si Recep Aktuğ hayatın kaybetti
Babil dizisi ne zaman başlıyor? Kadro da kimler var?

Babil dizisi ne zaman başlıyor? Kadro da kimler var?
Kadın dizisinde izleyiciyi üzen erken final kararı!

Kadın dizisinde izleyiciyi üzen erken final kararı!
Bir Zamanlar Çukurova 50. bölümde neler yaşandı?

Bir Zamanlar Çukurova 50. bölümde neler yaşandı?
Ünlü sanatçı Atilla Taş’ dan sevenlerini üzen haber

Ünlü sanatçı Atilla Taş’ dan sevenlerini üzen haber
Sefirin kızı izlenme rekorları kırıyor!

Sefirin kızı izlenme rekorları kırıyor!
Çukur dizisine sürpriz transfer! Çivi karakteri kim olacak?

Çukur dizisine sürpriz transfer! Çivi karakteri kim olacak?

YORUMLAR (0)

Bu habere henüz yorum yapılmadı.

YORUM YAZIN

* Tüm alanlar zorunludur.
: *
: *
: *
Doğrulama : *

SON DAKİKA HABERLER

Antalya'da 79 projeye 19 milyar TL
Son Dakika! Asgari ücret belli oldu!
Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı intihar etti
İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü
Rus şirket açıkladı: Türkiye 4 adet S-400 bataryası satın aldı
Muğla'da aranan son terörist yakalandı
O illerde kar yağışı olacak! 17 Ekim 2017 yurtta hava durumu
Hakkari'de patlama: 2 asker şehit oldu!
Somali'de bombalı saldırı: Yüzlerce insan hayatını kaybetti
Casper VIA P2 Türkiye'de satışa sunuldu! Özellikleri ve fiyatı...

ÇOK OKUNAN HABERLER

Müge Anlı 20 Ekim 2016’da Himmet Aktürk’ün kan donduran itirafı
Müge Anlı son programda Irmak Kupal kaybında yeni gelişmeler
Müge Anlı'da kayıp Murat Ünal olayında son dakika gelişmeleri
Anne 7. son bölümü ile damgasını vurdu! Anne 8. Bölüm fragmanı...
Aydın'da virüs salgını! Hastanelerde yatacak yer kalmadı!
Emeklilik için yaşı tamamlayıp prim gün eksiği olanlara müjde!
Barış Arduç sevgilisi yerine Elçin Sangu ile fotoğrafını paylaştı
Tüm esnafa 30 bin lira kredi Faizsiz 5 yıl vade imkanı 2016'da!
Müge Anlı hac faciasında kaybolan Fahire Kara’yı arıyor
En İyi Benim 15. bölümde Özgür'den kızlara kötü sürpriz