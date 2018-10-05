Farkonda
Farkonda
» 
 

Çukur dizisinin Celasun'u sevgilisi Miray Daner'le fotoğrafını paylaştı!

Çukur dizisinin yakışıklı Celasun'u Kubilay Aka sevgilisi Miray Daner ile paylaştığı fotoğrafına sosyal medyada büyük beğeni aldı. Aka ve Daner yaklaşık iki yıldır medyadan uzak sakin bir ilişki yaşıyor.

Çukur dizisi ile büyük beğeni toplayan Kubilay Aka, Vatanım Sensin dizisinde kardeşini canlandıran Miray Daner'le iki yıldır süren birlikteliğini ilk kez sosyal medyada duyurdu. Dün yaptığı paylaşıma çok sayıda beğeni alan Aka, paylaştığı duygusal notuyla da hayranlarını mest etti.

Çukur'un Celasun'u Aka, Miray Daner ile Vatanım Sensin dizisinde tanışmış ve iki yıldır gözlerden uzak sakin bir birliktelik yaşamaktaydı. Paylaştığı fotoğraf ile aşkını ilan eden Aka yazdığı romantik notta ise  "Dünyanın en güzel gülüşüne sarılmak kadar güzel seninle hayatı adımlamak ve dünyanın en güzel şeyi tüm gaileler içinde seninle aşktan da fazla olmak. İyi ki! " ifadelerini kullandı.

Celasun Kubilay Aka

1995 İstanbul doğumlu yakışıklı oyuncu Aka, ilk kez Vatanım Sensin dizisinde canlandırdığı Ali Kemal karakteri ile adını duyurmuş ancak asıl büyük çıkışı Çukur dizisindeki Celasun karakteri ile olmuştur. Dilan Çiçek Deniz, Aras Bulut İğnemli, Perihan savaş, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Mustafa Üstündağ gibi isimlerle aynı dizide yer alan Aka, canlandırdığı Celasun karakteri ile Çukur'un yeni bölümlerinde de önemli bir yere sahip.

Miray Daner

Miray Daner, 1999 İstanbul doğumlu ve Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü mezunu. İlk kez "Zil Çalınca" dizisi ile ekranlara gelen Daner, 2017 yılında Hürkuş: Göklerdeki Kahraman adlı sinema filminde, 2016 – 2017 yılları arasında Vatanım Sensin dizisinde, 2013 – 2014 yılları arasında Medcezir dizisinde, 2012 – 2013 yıllarında Merhaba Hayat dizisinde, 2012'de Zil Çalınca Avı dizisinde ve Zil Çalınca dizisinde, 2012'de Arkadaşım Max adlı sinema filminde, 2010'da Çınar Ağacı adlı sinema filminde, 2010'da 1 Kadın 1 Erkek dizisinde, 2010'da Dersimiz Atatürk sinema filminde, 2009 – 2011 yıllarında Papatyam dizisinde, 2007'de Bez Bebek dizisinde rol almıştır.

 

HABERAKAR -
Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş YORUM YAZIN
MAGAZİN Haberleri
Erkenci Kuş yeni bölümde Can'a büyük şok!

Erkenci Kuş yeni bölümde Can'a büyük şok!
Kıskançlık nükleer enerji gibi!

Kıskançlık nükleer enerji gibi!
Müge Anlı canlı yayında acı haberi paylaştı!

Müge Anlı canlı yayında acı haberi paylaştı!
Jet Sosyete ilk bölümde Ozan Güven sürprizi!

Jet Sosyete ilk bölümde Ozan Güven sürprizi!
Diriliş Ertuğrul dizisine Erkenci Kuş'tan transfer olan güzel oyuncu kim?

Diriliş Ertuğrul dizisine Erkenci Kuş'tan transfer olan güzel oyuncu kim?
Çiçek Dilligil son hali ile inanılmaz! Tam 30 kilo zayıfladı

Çiçek Dilligil son hali ile inanılmaz! Tam 30 kilo zayıfladı
Erkenci Kuş'un Can'ı fıskiye sahnesi sonrası hastanelik oldu

Erkenci Kuş'un Can'ı fıskiye sahnesi sonrası hastanelik oldu
İngiliz şarkıcı Robbie Williams'tan Türk eşine unutulmaz hediye

İngiliz şarkıcı Robbie Williams'tan Türk eşine unutulmaz hediye
Çukur dizisinin Celasun'u sevgilisi Miray Daner'le fotoğrafını paylaştı!

Çukur dizisinin Celasun'u sevgilisi Miray Daner'le fotoğrafını paylaştı!
Aydemir Akbaş’tan sevenlerini üzen haber!

Aydemir Akbaş’tan sevenlerini üzen haber!
Avrupa Yakası’nın Sadettin’i Yıldırım Öcek’ten kötü haber

Avrupa Yakası’nın Sadettin’i Yıldırım Öcek’ten kötü haber
Yeliz Yeşilmen: "Canlı bombanın üzerinde yaşıyormuşuz"

Yeliz Yeşilmen: "Canlı bombanın üzerinde yaşıyormuşuz"

YORUMLAR (0)

Bu habere henüz yorum yapılmadı.

YORUM YAZIN

* Tüm alanlar zorunludur.
: *
: *
: *
Doğrulama : *

SON DAKİKA HABERLER

Rus şirket açıkladı: Türkiye 4 adet S-400 bataryası satın aldı
Muğla'da aranan son terörist yakalandı
O illerde kar yağışı olacak! 17 Ekim 2017 yurtta hava durumu
Hakkari'de patlama: 2 asker şehit oldu!
Somali'de bombalı saldırı: Yüzlerce insan hayatını kaybetti
Casper VIA P2 Türkiye'de satışa sunuldu! Özellikleri ve fiyatı...
Canan Karatay, dünyanın en sağlıklı yiyeceği lahana açıklaması
Siirt'te terör saldırısı! Yaralı askerler var
Dev fitness salonu iflas etti! Yüzlerce kişi ortada kaldı
Hakkari'de kaçakları taşıyan kamyonet devrildi: 65 yaralı

ÇOK OKUNAN HABERLER

Müge Anlı 20 Ekim 2016’da Himmet Aktürk’ün kan donduran itirafı
Müge Anlı son programda Irmak Kupal kaybında yeni gelişmeler
Müge Anlı'da kayıp Murat Ünal olayında son dakika gelişmeleri
Anne 7. son bölümü ile damgasını vurdu! Anne 8. Bölüm fragmanı...
Aydın'da virüs salgını! Hastanelerde yatacak yer kalmadı!
Emeklilik için yaşı tamamlayıp prim gün eksiği olanlara müjde!
Barış Arduç sevgilisi yerine Elçin Sangu ile fotoğrafını paylaştı
Tüm esnafa 30 bin lira kredi Faizsiz 5 yıl vade imkanı 2016'da!
Müge Anlı hac faciasında kaybolan Fahire Kara’yı arıyor
En İyi Benim 15. bölümde Özgür'den kızlara kötü sürpriz