Çukur dizisinin Celasun'u sevgilisi Miray Daner'le fotoğrafını paylaştı!

Çukur dizisi ile büyük beğeni toplayan Kubilay Aka, Vatanım Sensin dizisinde kardeşini canlandıran Miray Daner'le iki yıldır süren birlikteliğini ilk kez sosyal medyada duyurdu. Dün yaptığı paylaşıma çok sayıda beğeni alan Aka, paylaştığı duygusal notuyla da hayranlarını mest etti.

Çukur'un Celasun'u Aka, Miray Daner ile Vatanım Sensin dizisinde tanışmış ve iki yıldır gözlerden uzak sakin bir birliktelik yaşamaktaydı. Paylaştığı fotoğraf ile aşkını ilan eden Aka yazdığı romantik notta ise "Dünyanın en güzel gülüşüne sarılmak kadar güzel seninle hayatı adımlamak ve dünyanın en güzel şeyi tüm gaileler içinde seninle aşktan da fazla olmak. İyi ki! " ifadelerini kullandı.

1995 İstanbul doğumlu yakışıklı oyuncu Aka, ilk kez Vatanım Sensin dizisinde canlandırdığı Ali Kemal karakteri ile adını duyurmuş ancak asıl büyük çıkışı Çukur dizisindeki Celasun karakteri ile olmuştur. Dilan Çiçek Deniz, Aras Bulut İğnemli, Perihan savaş, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Mustafa Üstündağ gibi isimlerle aynı dizide yer alan Aka, canlandırdığı Celasun karakteri ile Çukur'un yeni bölümlerinde de önemli bir yere sahip.

Miray Daner, 1999 İstanbul doğumlu ve Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü mezunu. İlk kez "Zil Çalınca" dizisi ile ekranlara gelen Daner, 2017 yılında Hürkuş: Göklerdeki Kahraman adlı sinema filminde, 2016 – 2017 yılları arasında Vatanım Sensin dizisinde, 2013 – 2014 yılları arasında Medcezir dizisinde, 2012 – 2013 yıllarında Merhaba Hayat dizisinde, 2012'de Zil Çalınca Avı dizisinde ve Zil Çalınca dizisinde, 2012'de Arkadaşım Max adlı sinema filminde, 2010'da Çınar Ağacı adlı sinema filminde, 2010'da 1 Kadın 1 Erkek dizisinde, 2010'da Dersimiz Atatürk sinema filminde, 2009 – 2011 yıllarında Papatyam dizisinde, 2007'de Bez Bebek dizisinde rol almıştır.