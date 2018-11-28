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‘Dede Korkut’ UNESCO’nun listesindeki yerini aldı

Türklerin tarihinde önemli bir yere sahip olan ‘Dede Korkut’ UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi’ne girdi.

Türkiye’nin bir kültür mirası daha UNESCO listelerindeki yerini aldı. 2017 yıl mart ayında UNESCO’ya gönderilen ‘Dede Korkut’ yapılan incelemeler doğrultusunda Türkiye'nin kültür mirası temsili listesine 17’nci unsur olarak 28 Kasım 2018 tarihi itibariyle kaydedildi.

Afrika kıtasına bağlı Morityus Cumhuriyeti’nin başkenti olan Port Louis kentinde düzenlenen UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 13. Hükümetlerarası Komite Toplantısı’nda bu özel listeye alınması onaylanan Türk destanı 'Dede Korkut' artık insanlığın somut olmayan kültürel mirası arasında. 

Dede Korkut Destanı, Türk edebiyatının nadide parçaları arasında yer alıp, her Türk’ün dikkatle okuyup öğütler alması gereken bilgi ve deneyim dolu hikayelerle oluşturulmuştur. Özellikle Türklerin eski yaşam ve inanç yapısını anlatması dolayısıyla büyük önem taşımaktadır.

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