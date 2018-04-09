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Dedikoducu Müdüre Yargıtay'dan kötü haber: Atılmayı hak etti

Özel bir şirket çalışanı olduğu belirtilen ve işyerindeki çalışanların eşlerini arayarak dedikodu yaptığı iddia edilen müdür, mahkeme tarafından işe iade edilmişti. Ancak Yargıtay kararı bozdu...

Antalya 3. İş Mahkemesi'nde görülen davada özel bir şirkette müdür olarak çalışan kişi, dedikodu yaptığı gerekçesiyle işten çıkarıldı. İddiaya göre çalışanların eşlerini arayarak kimlerle samimi olduklarını anlatan ve bu nedenleri aile faciasına yol açtığı iddia edilen müdür, mahrem bilgiler paylaştığı ve iş yerinde huzuru kaçırdığı gerekçesiyle işten atılması üzerine işe iade davası açtı.

Bir çalışanın bu dedikodular nedeniyle eşiyle boşanma aşamasına geldiğini belirten şirket avukatı ise bunlara ek olarak davacının söz konusu görüşmeler için şirket telefonunu kullandığını, çalışanlara karşı küfürlü ve kaba cümleler sarf ettiğini de dile getirdi. Mahkeme tarafları dinledikten sonra sözü edilen olayları davalı işverenin ispatlayamamış olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verdi.

Ancak davalı şirket avukatı temyiz etti ve Yargıtay'dan emsal bir karar çıktı. İşyerinde dedikodu yapan müdürün işten atılmayı hak ettiğine dikkat çeken Yargıtay kararda, işyerinde bölge müdürü olarak çalışan kişinin işyerindeki olayları çalışanların eşlerine iletmesi, dedikodu ortamı oluşturması, küfürlü ve kaba konuşması nedeniyle iş akdinin feshedildiğini hatırlattı. Dosyada bulunan davacının savunması, mesajlar, mailler ve davalı tanığı beyanından müdürün dedikodu yaptığının anlaşıldığı belirtilerek, çalışanların eşleri arasında aldatma, aldatmama, işten çıkarma-çıkarmama gibi konularda gece yarılarına kadar süren mail ve mesaj trafiği yaşandığının anlaşıldığı ifade edildi.

Mahkemece olayların soyut bir gerekçeyle karar verildiği belirtilen Yargıtay'ın kararında, dosya kapsamında işveren açısından bu ilişkinin yürütülmesinin çekilmez bir hale geldiğinin toplanan delillerle sabit olduğu vurgulanarak davanın reddi yerine kabulüne karar verilmesinin hatalı olduğu belirtildi ve kararın bozularak ortadan kaldırılmasına hükmedildi.

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