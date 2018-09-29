Demet Akalın Alişan ile barıştı mı? Instagram'da ortaya çıktı

Bir dönem oldukça iyi arkadaş olan ve aralarından su sızmayan ünlü şarkıcılar Demet Akalın ve Alişan 2012 yılında kavga ederek bu arkadaşlığa son vermişti. Birbirlerine küsen iki sanatçının barışıp barışmadığı ise yıllarca medya üzerinde gündem olmuştu. Bir televizyon kanalında Demet Akalın'ın Alişan'a zeytin dalı uzattığı yönünde yorumlar yapılsa da gerçek sanatçıların Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda ortaya çıktı.

Eski dostların söz konusu program sonrası barıştıkları yönünde iddialar magazin gündeminde yer alırken, Demet Akalın'ın bir takipçisi ise "Alişan'la barışmamana sevindim" şeklinde bir yorumda bulundu. Bunun üzerine Akalın takipçisine, 'Hayalim olsa barışmak gibi, ben uzatmamak için kestirip attım. O canlı yayın ve gazeteye konuştu. Hala bıraktığım yerde bir arpa yol katetmemiş, kayıp değil.' şeklinde cevap yazdı.

Akalın'ın Instagram hesabı üzerinden takipçisine verdiği cevaba ise Alişan Instagram hesabından şu şekilde karşılık verdi: ''İçindeki, kötülük, pislik, fesatlık hiçbir zaman bitmemiş. Hâlâ bıraktığım yerdesin.'' Sosyal medya üzerinden yazılanların ardından ise Akalın ve Alişan'ın arasında suların durulmadığı, küslüğün devam ettiği yorumları yapıldı.