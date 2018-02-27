Demir eksikliği çocuklarda nelere yol açmaktadır?

Çocukluktan ergenlik dönemine yetişkinlikten yaşlılığa kadar tüketilen besinlerin içeriği kaliteli bir yaşam sürebilmek adına önemli bir etken olmaktadır. Bu bağlamda özellikle çocukluk çağının fiziksel ve zihinsel gelişimin en hızlı dönemi olduğunu düşünülürse, gelişim sürecinin sağlıklı bir şekilde devamı için de yeterli ve dengeli beslenme çok önemli.

Özellikle vücudun alması gereken en önemli minerallerden demir beyin hücreleri arasındaki iletimde görev yapmaktadır. Bunun eksikliği ise öğrenmeyi güçleştirerek okul performansının düşmesine sebep olmaktadır.

Okul dönemindeki çocukların beslenme alışkalıklarının dersleri anlama oranlarını doğrudan etkilediğini vurgulayan uzmanımız, demirin yanı sıra A vitamini ve iyot eksikliklerinin de büyüme, sık hastalanma ile ilişkili olduğunu kaydetti. Ayrıca çocuk yaşlarda görülen iyot eksikliğinin de zekâ ve zihin işlevlerini etkilediğini belirtti.