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Deniz Seki’de mide ameliyatı olan ünlüler kervanına katıldı

Ünlü sanatçı Deniz Seki bir dönem yaşadığı zor günlerin izlerini teker teker siliyor. Ceza evinden çıktıktan sonra hayatında önemli değişiklikler yapma kararı aldığını her fırsatta vurgulayan Seki, mide küçültme ameliyatı oldu.

Sesi ve şarkıları ile gönülleri feth eden Seki, cezaevinde yaşadığı zor günlerin ardından birçok şey gibi görüntüsünü de değiştirmeye karar verdi. Bunun için fazla kilolarından kurtulmaya karar veren Seki,  mide küçültme operasyonu için başvurduğu doktorundan ilk olarak red cevabı aldı.

Sağlığı ile ilgili konuları yakından takip eden doktoru ünlü şarkıcı Deniz Seki’ye zayıflayabilmek adına olmak istediği mide küçültme operasyonu için kilosunun uygun olmadığını, bu nedenle biraz daha kilo alması gerektiğini ifade etmişti. Çok kısa bir sürede içinde 90 kiloya ulaşan Seki, ameliyet masasına altına yattı. Ünlü sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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