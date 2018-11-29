Deniz Seki’nin yeni albümü için geri sayım başladı

Geçirdiği mide küçültme operasyonu sonrasında yeni görüntüsüne ve sağlığına kavuşan Deniz Seki, uzun emekler sonucu ortaya çıkardığı, sevenleri tarafından merakla beklenen yeni albümünün stüdyo kayıtlarını tamamladı.

Sanat hayatında 9’ncu albümüne imza atarak sevenlerinin beğenisine sunacak olmanın heyecanını ve gururunu yaşayan Deniz Seki, yeni albümüne “Uzun Hikaye” adını verdi. 7 Aralık 2018 Cuma günü müzik marketlerde ve dijital platformlarda müzik severlerle buluşacak Uzun Hikaye’nin albüm kapağını da paylaşan ünlü sanatçı, yeni albümü için "Kariyerimin en özel albümü" diyor.