Deniz Seki’nin yeni görüntüsü nefes kesiyor

Yakın zamanda zorlu bir süreci geride bırakan ve yaşadıkları neticesinde oldukça kilo alan Deniz Seki, doktorunun da onay vermesi üzerine obezite ameliyatı kararı alarak bıçak altına yattı. Zorlu bir sürecin ardından hızla kilo vermeye başlayan Seki, 30 kilo vererek 15 yıl önceki formunu yeniden yakaladı.

Yeni görüntüsünü sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşan Deniz Seki, yaşadığı mutluluğu dile getirerek, üzerindeki kıyafeti 15 yıl önce giydiğini, bu mutluluğu yaşadığı Ekim ayının bolluk, bereket ve mutlulukla gelmesini diledi.