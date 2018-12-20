Denizli'de 3 çocuk annesi kadından 1 aydır haber yok!

Denizli'nin Buldan İlçesi Alandız Mahallesi'nde yaşayan 20 yaşındaki Havva D'den 1 aydır haber alınamıyor. İddialara göre geçtiğimiz ay eşi U. D. ile tartıştıktan sonra küçük kızı S.D.'yi de yanına alarak kayıplara karışan Havva D. her yerde aranıyor. Kayıp kadının 2 erkek 1 kız çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Eşiyle tartıştıktan sonra küçük kızını yanına alarak evden ayrılan, bu süre içinde en son ailesini arayarak kadın sığınma evinde olduğunu söyleyen Havva D., bir daha telefonlara cevap vermedi. Ailesinin de telefonlarını engelleyen ve kimseyle görüşmeyen kadının hayatında endişe duyan aile üyeleri, kadın sığınma evlerinde yaptıkları aramalar sonucunda da bir netice alamadı.

Sadık U. isimli kardeş, ablasını her yerde aradıklarını ancak bulamadıklarını belirtti ve "Ablam 2 çocuğunu babasına bırakıp gitti. İyi bir hayatı vardı ama şu anda nerede olduğunu bilmiyoruz. Ablamı gören ya da yerini bilenlerin bizle birlikte polise haber vermesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Havva D.'nin maddi durumunun iyi olduğu ve ekonomik olarak bir probleminin bulunmadığı öğrenildi.