Denizli’de 3.7 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi

Alınan bilgilere göre deprem Denizli merkeze bağlı Bozkurt ilçesi sabah saat 07.52’de olduğu öğrenilen deprem yerin yaklaşık 6.14 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntı bölge halkı tarafından hissedilirken ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü yaptığı açıklamada sarsıntının merkez üssünü, Denizli'nin Bozkurt ilçesine bağlı Armutalanı Mahallesi olarak açıkladı. Deprem sonrasında herhangi bir artçı sarsıntının kayda alınmadığı da alınan bilgiler arasında.