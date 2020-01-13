Denizli’de kayıp olarak aranan Kerem ölü olarak bulundu!

Edinilen bilgilere göre 17 yaşındaki Kartiz’in cansız bedeni sabah saat 10.00 sularında Pamukkale’ye bağlı Bağbaşı Mahallesi’nde ki bir parkının süs havuzunda bulundu. Parkta temizlik yapan işçiler, süs havuzunun olduğu bölümde yapay mağaraların içerisinde hareketsiz yatmakta olan bir kişi olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinde yapılan incelemede hareketsiz yatmakta olan kişinin ölmüş olduğu belirlendi. Polisin kimlik tespiti için yaptığı araştırmalarda ölen kişinin ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Kerem Kartiz belirlendi. Kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Kartiz’ in cansız bedeni adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Cesedin yanında bulunan çakmak gazları nedeniyle Kartin’in çakmak gazı soluyarak kendinden geçtiği, gece ayazı nedeniyle de donarak hayatını kaybettiği ihtimali üzerimde duruluyor. Soruşturma devam ediyor.