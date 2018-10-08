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Depresyon nasıl anlaşılır? Belirtileri neler? İşte doğru bildiğiniz yanlışlar!

Oldukça yaygın olmasına rağmen hala hakkında çok fazla yanlış bilgi bulunan depresyon nedir ne değildir uzmanından öğrendik. İşte depresyon nedir başlığı altında merak edilen bilgiler...

Kişilerin hayatında büyük oranda olumsuz etkileyebilen depresyon günümüzde oldukça yaygın olmasına rağmen, birçok yanlış ve eksik bilgi bulunmaya devam ediyor. Liv Hospital Klinik Psikoloji Uzmanı Emrah Polat, depresyon nedir ne değildir diyerek bilinmeyenleri anlattı.

Hiçbir şekilde yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, zeka ya da sosyal sınıf ayrımı olmadan çok yaygın bir şekilde hemen herkesin başına gelebilen depresyon, psikolojik bir hastalık. Yaşadığımız gün içinde hayatın çeşitli zorlukları karşısında duygu iniş çıkışları 1-2 gün içinde toparlanabilecek düzeydeyken, depresyondaki kişiler için durum böyle değildir. Kişiler mutsuzluk, çaresizlik gibi duygulardan çıkamayarak bir süre sonra hayatının her alanında problemler yaşamaya başlar. Sosyal hayatında, ailesinde, iş çevresinde ya da okuldaki ilişkilerinde yaşadıkları bu problemler, bir güçsüzlük göstergesi değil, sosyal, biyolojik ve psikolojik faktörlerin etkileşiminin bir sonucudur. Eğer bu durum tedavi edilmezse, ağırlaşabilir ve yaşanan duygular fiziksel acılardan daha fazla hissedilerek yaşamak zorlaşır.

"AĞIR DEPRESYON KENDİLİĞİNDEN GEÇMEZ"

Hayattan keyif almayan ağır depresyondaki kişiler, günlük rutin işlerini bile yapamaz durumdadır. Öz bakımdan tutun da yataktan çıkmak bile onlar için çok zor aktiviteler haline gelir ve yemek yemekten, banyo yapmaktan, konuşmaktan, işe gitmekten vazgeçer. Kendiliğinden geçmeyeceği için depresyon mutlaka tedavi edilmelidir. Destek alınmayan durumlarda şikayetler artar, depresyon ağırlaşabilir.

DEPRESYONA KARŞI ÖNERİLER

Yakınlarınızla, ailenizle vakit geçirmeyi deneyin. Başkaları kadar kendinizi de önemseyin ve duygularınızı ifade edin. Depresyondaki kişiler genellikle yaptıkları hiçbir şeyden zevk almaz, sürekli uyuma isteği duyar. Eğer bu doğrultuda hareket etmeye devam ederseniz depresyonu beslersiniz ve depresyon döngüsü oluşur. Bu şekilde seviyesini artırmış olursunuz. Mümkün mertebe evde oturup hiçbir şey yapmadan durmayın. Zevk almasanız bile aktivitelerinize devam edin.

Hayatınızı geçmişe odaklı sürdürmeye çalışmayın, geçmişteki hatalara takılıp kalmayın. Olumsuz duygu ve düşüncelerinizi yerinde ve zamanında uygun dozda ifade edin ki ileride meydana gelebilecek daha büyük birikimlere sebep olmasın. Zaman zaman depresif belirtilerde artış görülebilir. İyileşme sürecinde bunların normal olduğunu unutmayın. Doğru nefes almak da fiziksel ve ruhsal rahatlık sağlar. Diyaframdan nefes almak rahatlamanızı sağlayacaktır.

Ailenizle zaman geçirmek, ev içinde ya da dışında küçük aktiviteler yapmak önemlidir. Açık havada gün aşırı düzenli yürüyüşler yapmanın antidepresanlarla aynı tedavi edici etkiyi yaptığını aklınızda bulundurun. Temponuzu ve yürüyüş sürenizi kademeli olarak arttırın. Aynı şekilde ev içinde yatakta geçirdiğiniz süreyi azaltın ve evde bazı sorumluluklar alın. Erken yatıp erken kalkın ki fazla gün ışığından daha fazla yararlanın. Depresyonu kendi başına sürdüren etmenlerden birisi de geç yatıp geç kalkmaktır.

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