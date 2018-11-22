Dev şirket İKEA Group'dan şok açıklama! 7500 kişi işten çıkarılacak

Mobilya sektörünün önde gelen isimlerinde İKEA mağazalar zincirinin bağlı olduğu İKEA Group yetkililerince yapılan açıklamalara göre, merkezi destek biriminde çalışan idari kadro departmanı personelleri başta olmak üzere 7500 çalışan önümüzdeki birkaç yıl içerisinden işten çıkarılacak.

Öte yandan bu süreçte yeni bir mağaza formatı oluşturularak dijital konulara yatırım yapacak olan şirket 11,500 yeni istihdam yaratmayı da öngörüyor. IKEA, perakendecilik sektörünün yanı sıra tüketici olarak adlandırılan kesimin taleplerindeki önüne geçilemez değişime ayak uydurabilmek için dijital platform ve nakliyat alanında dönüşüm sürecinde. Şirket konuyu daha kolay ulaşılabilir mağazalar biçimlerini de test ediyor.

