Devlet destekli çeyiz ve konut hesaplarında ilk ödeme 2019'da!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devlet destekli konut ve çeyiz hesabı uygulaması ile gençleri tasarrufa yönlendirmeye devam ediyor. Yıl içinde yapılan kanun değişikliği ile konut ve çeyiz hesabına yapılan devlet desteği miktarında artış yapılmasıyla ilgi daha da arttı. Konut hesabında verilen azami devlet desteği 15 bin lirada 20 bin liraya çıkarılırken, çeyiz hesabına verilen destek ise 5 bin liradan 7 bin liraya yükseltildi.

Çeyiz Hesabı uygulamasında ilk ödeme ise 2019 yılında yapılacak. 22 bini aşkın kişinin açtığı çeyiz hesaplarında eylül ayı itibariyle 66 milyon 838 bin 43 TL birikirken, 15 binden fazla kişinin açtığı konut hesaplarında ise 104 milyon 676 bin 723 TL birikim gerçekleşti. 2016 yılında başlatılan uygulama ile ilk kez evlenecek gençlerin en az 3 yıl boyunca yaptıkları birikimler 2019 itibariyle ödenmeye başlayacak.

Devlet destekli konut hesaplarında ise ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlar için mevduatlar birikmeye devam ediyor. Aynı şekilde en az 3 yıl düzenli olarak biriktirilen konut hesaplarındaki mevduatlar da 2019 yılında yatırılan tutar ve süreye bağlı olarak eklenecek devlet desteği ile birlikte ödenmeye başlayacak.