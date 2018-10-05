Dikkat! Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış ve sel uyarısı

Dün saat 15.30 sularında başlayan şiddetli yağış sonrasında bölgede heyelan ve su taşkınları yaşandı. Özellikle Trabzon’a bağlı Araklı ilçesinde etkili olan şiddetli yağış bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Trabzon şehir merkezinde de etkisini gösteren şiddetli yağış neticesinde göle dönen caddelerde araçlar mahsur kalırken vatandaşlar kendilerini korumak için saçak altlarına sığındı.

Yetkililer tarafından yapılan don değerlendirmelere göre de Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğu kesimleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.