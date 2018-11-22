Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses'in nüfusuna geçiyor

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak babasının nüfusuna geçiyor. Tatlıses'e açtığı babalık davası sürecinde önce üvey babanın nüfusundan çıkması gerektiği için dava askıya alınmıştı. Üvey baba Cem Çıtak'ın açtığı "soybağının reddi" davası ise karara bağladı.

Dilan Çıtak'ın üvey babası Cem Çıtak'a açtığı davanın duruşması Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Dilan Çıtak'ın tanıkları Berkay Çıtak ve akraba Feriha Ergin'in katıldığı duruşmada söz verilen Berkay Çıtak "Dilan'ın babası Cem Çıtak değildir" dedi. Feriha Ergin ise "Cem Çıtak ile Işıl Çıtak evlendiklerinde Dilan doğmuştu" diyerek Cem Çıtak'ın Dilan Çıtak'ın babası olmadığını belirtti. Dilan Çıtak'ın avukatı Doğan Kılıç ise davanın kabul edilmesini talep etti. Mahkeme davanın kabulüne karar verdi.