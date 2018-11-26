Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı

Zonguldak Çaycuma'da meydana gelen trafik kazasında alınan bilgilere göre, 33 TKP 42 plakalı kamyon 67 yaşındaki Kadir Çaylıoğlu idaresinde Uğur Mumcu Caddesi'nde seyir halindeydi. Direksiyon başında kalp krizi geçirdiği belirlenen sürücü Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü'ne ait park halindeki minibüse çarparak durabildi.

Kaza yerine gelen vatandaşlar Çaylıoğlu'nun rahatsızlandığını fark edince durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler sürücünün kalp krizi geçirdiğini belirledi ve uzun süre kalp masajı uyguladı. Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Kadir Çaylıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.