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Diriliş Ertuğrul 101. bölümü ile 10 Ocak Çarşamba TRT1'de

Diriliş Ertuğrul'da heyecan dorukta. 10 Ocak Çarşamba günü yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan Diriliş Ertuğrul son bölüm gelişmeleri ve tüm detaylar haberimizde.

Diriliş Ertuğrul'a büyük ilgi devam ediyor. TRT 1 ekranlarında tarihin derinliklerinden kopup gelen ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyicileri kendisine adeta bağlayan Diriliş Ertuğrul yeni bölümü ile 10 Ocak saat 20.00'de yayında olacak. Son gelişmelerde oğlu Gündüz'ün kaçırılması üzerine kaleye baskın düzenlemekten vazgeçen Ertuğrul, alplarıyla beraber kılık değiştirmiş ve Atsız'ın istihbaratları sayesinde Gündüz'ü kurtarmayı başarmıştı. Artık gaza başlamıştı. Ertuğrul kaleyi fethetmek için planlarını artık hayata geçirebilirdi.

Bu hafta yayınlanacak Diriliş Ertuğrul yeni bölüm gelişmelerinde Karacahisar Kalesi'nin fethi konu alınıyor. Kaledeki askerlerinin bir kısmı öldürülen Tekfur Ares, kale kapılarını kapattırmış ve Türklerle savaşın başladığını ilan etmişti. Peki Ares'in kaleyi korumak için planları neler olacak? Ertuğrul'a engel olabilecek mi?

Bir taraftan da Bahadır Bey obanın beyliğini almak için türlü planlar yaparken, Turgut tarafından engellenmişti. Ancak Bahadır Bey asla bey olma hırsından vazgeçmiyor ve yeni planları neler olacak Diriliş Ertuğrul'un beklenen yeni bölüm gelişmeleri arasında. Çarşamba akşamı 101. bölümü ile ekranlarınızda olacak olan Diriliş Ertuğrul yine izleyicilerine büyük heyecan yaşatacak.

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Diriliş Ertuğrul 101. bölümü ile 10 Ocak Çarşamba TRT1'de

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