Diriliş Ertuğrul dizisine Erkenci Kuş'tan transfer olan güzel oyuncu kim?

TRT 1 ekranlarında reytingleri her sezon alt üst eden Diriliş Ertuğrul 5. sezon, Kasım ayının ilk haftasında ilk bölümü ile yayınlanmaya başlayacak. Dizide çekimler devam ederken, Diriliş Ertuğrul kadrosu güncellenmeye de devam ediyor. Geçtiğimiz hafta usta oyuncu Ünal Silver'in ardından şimdi de Star ekranlarının sevilen dizisi Erkenci Kuş'un Polen'i Kimya Gökçe Aytaç Diriliş Ertuğrul kadrosuna dahil oldu.

Erkenci Kuş dizisinde Can Yaman'ın canlandırdığı Can Divit karakterinin eski sevgilisi Polen rolünü canlandıran Kimya Gökçe Aytaç, Diriliş Ertuğrul yeni sezon bölümlerinde ekranlarda olacak. Erkenci Kuş dizisinde senaryo gereği yurt dışına çıkan Polen artık Diriliş Ertuğrul dizisinde Evdokya karakteri ile ekranlarda olacak.

1989 İstanbul doğumlu Ataç, televizyon ekranlarında farklı projelerde yer aldı. Yahşi Cazibe, Zeyrek ile Çeyrek, Kertenkele, Rüzgarın Kalbi, İdeal Koca, İki Yalancı, Servet ve Ufak Tefek Cinayetler gibi yapımlarda izleyici karşısına çıkan Aytaç, 2011 yılında Gökçe Özyol ile evlendi ancak kısa süre sonra ayrıldı.

HANDE SORAL DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA

Diriliş Ertuğrul 5. sezon için kadrosuna yeni isimler katmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ünal Silver'in Umut Bey karakterini canlandıracağı öğrenilmişti. Başrolde Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı Diriliş Ertuğrul'da esas kız Halime'nin ölmesi sonrasında kimin esas kız olacağı da merak edilir olmuştu. Bununla ilgili de geçtiğimiz haftalarda bir haber gelmiş, Diriliş Ertuğrul yeni sezon kadrosuna Hande Soral'ın da dahil olacağı duyurulmuştu.