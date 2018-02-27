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Diriliş Ertuğrul kadrosunda Engin Öztürk sürprizi!

Oyuncu kadrosuna kattığı yeni isimler ile fenomen diziyi sürekli canlı tutmayı başaran Diriliş Ertuğrul, şimdi de Muhteşem Yüzyıl'daki II. Selim rolüyle tanınan Engin Öztürk'ü kadrosuna dahil etti. Diriliş Ertuğrul'a yeni giren isimler arasında Sinem Uslu, Hasan Küçükçetin ve Burak Dakak da yer alıyor.

Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını ve senaristliğini üstlendiği TRT 1 ekranlarının sevilen reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul kadrosuna yeni dahil olan isimler heyecan yarattı. Sürekli güçlendirdiği kadrosuyla Türkiye'de olduğu kadar yurt dışında da büyük ilgiyle izlenen Diriliş Ertuğrul, yayınlanan her bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitlemeyi başarıyor.

60'tan fazla ülkede beğeniyle izlenen Diriliş Ertuğrul kadrosuna yeni dahil olan isimlerden Sinem Uslu "Mahperi Sultan", Hasan Küçükçetin "Altunaba" karakteriyle diziye yeni bir heyecan katmıştı. Şimdi ise Engin Öztürk ve Burak Dakak Diriliş Ertuğrul kadrosunda yer almaya başlıyor.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı II. Selim rolüyle izleyicilerin beğenisini kazanan Engin Öztürk, Diriliş Eruğrul'da Günalp adlı bir karaktere hayat verecek.  Ezel, Geniş Aile gibi dizilerde rol alan Burak Dakak ise Selçuklu Sultanı Aleaddin'in Mahperi Sultan'dan olan oğlu Gıyaseddin Keyhüsrev karakteri ile Diriliş Ertuğrul kadrosunda yer alacak.

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