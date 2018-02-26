Diriliş Ertuğrul yeni bölümde Turgut Alp ölecek mi? Yeni fragman ve gelişmeler...

28 Şubat Çarşamba akşamı TRT 1 ekranlarında yerini alacak olan Diriliş Ertuğrul 108. yeni bölüm gelişmelerinde oldukça heyecan dolu sahneler yer alırken, Sultan'ın Ertuğrul'u getirterek boynunu vurmaya kalkması izleyiciler açısından olumlu karşılanmadı. Zira hikayede Ertuğrul'un bu şekilde öldürülmeyeceği ve bu olayın gerçekleşmeyeceği aşikar. Ancak Diriliş Ertuğrul yeni bölümde Ertuğrul Sultan'ın kılıcından nasıl kurtulacak işte bu büyük merak konusu.

Sultan aldığı kararın Ertuğrul tarafından adaletli bulunmamasına oldukça sinirleniyor ancak Sultan'ın bütün hiddetine rağmen Ertuğrul adaleti aramaya devam ediyor. Sadettin Köpek ile ilgili gerçeği ona ispat etmek için var gücüyle çalışıyor. Ertuğrul Sultan'ın canının tehlikede olduğunu bilerek onu korumak ve uyuduğu gaflet uykusundan uyandırmak isterken, Sultan Alaattin Ertuğrul'ı tevkif ettirerek boynunu vurmaya kalkıyor. Peki Diriliş Ertuğrul son bölümde zaferini kutlayan ve sultanlık hayallerine dalan Sadettin Köpek ile ilgili gerçekler ortaya çıkacak mı? Ertuğrul iddialarını ispatlayabilecek mi? Yoksa tüm çabaları sonuçsuz mu kalacak?

TURGUT ALP ÖLECEK Mİ?

Geçtiğimiz hafta yayınlanan Diriliş Ertuğrul son bölüm gelişmelerinde hatunları kaçırılan Turgut Alp ve Bamsı obada birbirine düşüyor ve Bamsı Turgut Alp'i nefessiz bırakıyor. Herkesin şaşkınlıkla izlediği Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında Turgut Alp öldü mü yoksa yaşayacak mı tüm izleyicileri şok eden gelişme olurken tüm yeni bölüm gelişmeleri merakla bekleniyor.

ALTUN ABA ROLÜNDE HASAN KÜÇÜKÇETİN

Kadrosundaki yeni isimler ile adrenalin seviyesinin sürekli yüksek tutulduğu Diriliş Ertuğrul dizisi, Altun aba rolüyle şimdi de Hasan Küçükçetin'i kadrosuna dahil etti. Her hafta reytingleri alt üst eden Diriliş Ertuğrul yeni bölümleri ile merakla beklenmeye devam ederken, şimdi de kadrosuna yeni dahil olan isimlerden Altun Aba rolündeki Hasan Küçükçetin ile gündemde. Diriliş Ertuğrul'daki Altun Aba rolü için 30 kilo zayıflayarak sakallarını uzattığı öğrenilen Küçükçetin, 1981 Balıkesir doğumlu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Küçükçetin, daha önce Yaprak Dökümü, Menekşe ile Halil gibi dizilerde ekranlarda yer almıştı.

Diriliş Ertuğrul 108. yeni bölümü ile 28 Şubat Çarşamba akşamı TRT1 ekranlarındaki yerini alıyor. Yeni bölüme dair tüm gelişmeler ve Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı yayında.