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Diriliş Ertuğrul yeni sezonda Burak Özçivit'le Diriliş Osman olarak devam edecek

Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısından yeni sezon sürprizi Burak Özçivit oldu. Dizinin devamı niteliğinde ekranlara gelmesi planlanan Diriliş Osman'da Burak Özçivit Osman karakterini canlandıracak.

Diriliş Ertuğrul devam dizisi olarak çekimleri yapılacak olan Diriliş Osman dizisinde Burak Özçivit oynayacak. Diriliş Ertuğrul yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ yaptığı açıklama ile Burak Özçivit söylentilerini doğruladı.

Dünyada pek çok ülkede beğeni ile takip edilen 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin 2019-2020 sezonunda 'Diriliş Osman' olarak yayınlanacağını kaydeden Bozdağ, bu çalışmanın uzun süredir titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Bozdoğ ayrıca dizide 'Osman' karakterini ise Burak Özçivit'in canlandıracağını ifade ederek " Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Tüm sezonları büyük bir ilgiyle izlenen ve çarşamba akşamlarının değişmez reyting rekortmeni olan Diriliş Ertuğrul, yeni sezon gelişmeleri merakla bekleniyor. Diriliş Osman dizisinin de gelecek sezon itibariyle benzer bir başarı elde edeceği görüşü hakim.

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