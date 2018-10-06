Diş sağlığı konusunda bildiklerinizi unutun!

Dişlerinizi korumak için kulaktan dolma bilgilerle hareket etmek bazen geri dönüşü olmayan sonuçlarla karşılaşmanıza neden olabilir. Liv Hospital Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği Uzmanı Dt. Alper Çıldır, ağız ve diş sağlığında doğru bildiğiniz yanlışlar hakkında bilgiler verdi. Peki dişlerimizle ilgili en çok hangi uygulamalarda hatalar yapıyoruz? Dişlerimiz kadar diş etleri ve diş kemiğinin önemini biliyor muyuz?

DİŞ FIRÇALAMA SÜRESİ NE KADAR OLMALI?

Dişleri dakikalar boyunca fırçalamak size bir katkı sağlamayacağı gibi diş etleri üzerindeki baskı ve diş yüzeyindeki aşınma direnci düşürür. Uzun süre diş fırçalamak bu yüzden önerilmemektedir. Ağız hijyeni iyi olanlar için 2 dakika ideal bir süredir.

DİŞ MACUNU NE KADAR KULLANILMALIDIR?

Siz de eğer diş macunu reklamlarındaki gibi macunu diş fırçasının tamamını kaplayacak şekilde sürüyorsanız yanlış bir uygulama yapıyorsunuz demektir. Diş macunu leblebi boyutunda sürülmelidir ve daha fazlası zararlıdır. İçindeki maddelerin yutulmaması özellikle çocuklar için çok önemlidir.

DİŞ FIRÇASI ISLATILMALI MIDIR?

Diş fırçasının kılları ne kadar kuru olursa temizlik o kadar yeterli olacaktır. Musluk altında ıslatılan fırça yeterli ağız ve diş temizliği sağlayamaz. Bu nedenle fırçayı kuru olarak kullanmak en doğrusudur.

ÇOCUKLAR HANGİ TÜR DİŞ MACUNU KULLANMALIDIR?

Yetişkinlerin kullandığı diş macununu çocukların kullanmaması gerekir. Çocuklar için üretilen diş macunları yetişkinlerinkinden farklıdır ve içeriğinde flour yoktur. Eğer çocuklar bu maddeyi yutarsa onlar için zararlı olacaktır.

DİŞ İPİ KULLANIMI ZARARLI MIDIR?

Diş ve diş eti temizliği için diş ipi kullanımı oldukça önemlidir ve yapılmalıdır. Sadece diş fırçalayarak dişlerin yüzeyini temizleyebilirsiniz ancak diş aralarında kalan parçaları temizleyemezsiniz. Arada kalan parçalar plaklara neden olur ve eğer dişlerde hafif çarpışıklıklar varsa bu plak oluşumu artar. Sadece diş ipi ile fırçanın temas edemediği ara yüzeylerde temizlik sağlanabilir.

DİŞ TAŞI TEMİZLİĞİ YAPTIRILMALI MIDIR?

Sağlıklı diş ve diş eti oluşumu için diş temizliği yaptırılmalıdır. Tüm bakteri ve plaklar bu sayede temizlenebilir. Ağız içindeki diş taşları uzun süre kaldıklarında diş etinin altına doğru ilerler ve diş eti hastalıklarını oluşturur. Düzenli yapılacak diş temizliği ile bu önlenebilir.

AĞIZ KOKUSUNA MİDE HASTALIKLARI NEDEN OLUR MU?

Ağız kokusunun nedeni yüzde 99 oranda diş ve diş eti sorunlarındandır. Eğer ağız kokusu probleminiz varsa gastroenterologa gitmeden önce mutlaka diş hekimine görünmeniz gerekmektedir.

DİŞ İMPLANTLARININ KANSER YAPTIĞI DOĞRU MU?

Kaybedilen dişlerin yerine yapılan diş implantları 60'lı yıllardan beri uygulanmaktadır ve sayısı milyarları bulmuş durumdadır. Bilimsel olarak diş implantının kanser yaptığına dair bir çalışma bulunmamaktadır.

SÜT DİŞLERİ ÇÜRÜDÜĞÜNDE ÇEKİLMELİ MİDİR?

Bebeklik döneminde ortaya çıkan ve ardından gelecek olan dişlere yol gösterme görevi de bulunan süt dişleri çürük sebebiyle hemen çekilmez. Çürüyen süt dişleri mutlaka çocuk diş hekimleri tarafından gerekli tedavi yapıldıktan sonra eğer başka bir imkan kalmadıysa çekilmelidir. Vakti gelene kadar ağızda kalmalarında fayda vardır.

DİŞLERİ GÜNDE 5 KEZ FIRÇALAMAK MI GEREKİR?

Gereğinden fazla diş fırçalamak diş yüzeyinde aşınma yapar ve bu da boyun bölgelerindeki aşınma nedeniyle kırıklar oluşturabilir. Gece boyunca ağızda bakteriler çürüğe sebep olacağı için uyumadan önce diş fırçalamak oldukça önemlidir. İdeal olan sabah ve akşam en az iki kere mümkünse 3 kere fırçalamaktdır.