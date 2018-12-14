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Diyarbakır'da Dicle Barajı'nın kapağı koptu!

Diyarbakır'da bulunan Dicle Barajı’nda yağışlar dolayısıyla yükselen su seviyesini kontrol altında tutmak için açılan baraj kapaklardan biri kırıldı.

Alınan bilgilere göre Diyarbakır’a bağlı Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı’nda gerekli durumlarda suyu tahliyesi için ve surun tutulmasını için kullanılan beton kapaklardan biri kırıldı. Aşırı yağışlar sebebiyle Dicle Barajı’nda yükselen su seviyesini kontrol altına almak amacıyla açıldığı ifade edilen ve sonrasında kaza sonucu kırılan kapaktan barajda tutulan suyun yoğun bir şekilde boşaldığı görülürken, yetkililer bölge halkını tedirgin olmamaları konusunda uyararak, suyun boşalımından sonra kapağın yeniden tamir edileceği ifade edildi. 

Ayrına bölgeye intikal eden yüksek mühendisler, incelemelerde bulunarak toplam 5 bin metreküplük alanları bulunduğunu ve şu ana kadar 800 metreküp alanı kullandıklarını, tehlike oluşturabilecek bir durum olmadığını açıkladı.

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