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Doğal antibiyotik sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor

Antibiyotik ve antioksidan özellikleri olan sarımsak vücut direncini arttırarak birçok hastalık karşısında önemli bir kalkan oluşturuyor. Örneğin günde bir diş sarımsak tüketmek kanserle mücadelede önemli bir yer teşkil ediyor. Detaylar haberimizde...

Sarımsak, geçmişten günümüze kadar hep doğal bir şifa kaynağı olarak görülmüştür. Gerek lezzet gerekse sağlık alanında sık sık kullanılan sarımsağın her geçen gün bir faydası daha bulunuyor. Antibakteriyel özelliklerinden dolayı vücudu enfeksiyonlara karşı koruyan sarımsak, özellikle kış aylarında soğuk algınlığından ve hastalıklardan korunmak için oldukça etkilidir.  Birçok kişi de bu sebep ile eskiden gelme bir alışkanlık gibi sarımsağı ilaç içer gibi tüketiyor.

Sağlık açısından faydaları saymakla bitmeyen sarımsağın, içerisinde bulunan mineral ve vitaminlerin saçların güçlenmesine ve daha canlı bir görünüme sahip olmasına olanak sağlamaktadır. Aynı zamanda kan dolaşımını hızlandırırken saç köklerinin güçlenmesine buna bağlı olarak ta saç dökülmelerinin önüne geçmektedir.

Bir diğer faydası da kilo vermek isteyenler için iştah kontrolüne ve tokluk hissi elde edilmesine olanak sağlanmasıdır. Yağ yakımın hızlanmasına ve sindirim sisteminin düzenli bir şekilde çalışmasına da olanak sağlamaktadır. Aynı zamanda kabızlık ve şişkinliğin oluşumunu engellemektedir.

Antioksidanlar hücrelerinin kansere karşı korunmasında önemli bir öneme sahiptir. Besinler ile alınan E ve C vitaminin sarımsakta bol miktarda bulunması da onu iyi bir antioksidan örneği yapmaktadır. Kanser, diyabet, kalp ve damar hastalıkları üzerinde olumlu etkileri sahip olan sarımsak gönül rahatlığı ile tüketilebilen bir besindir. Sadece yemek ve çaylarda değil vitamin olması için çiğ olarak da tercih edilmelidir. Araştırmalar düzenli sarımsak tüketiminin beyin tümörü, kolon, özafagus, mide, prostat, cilt ve tiroid kanserine karşı koruma sağladığını bilimsel araştırmalar ile kanıtlamıştır.

 

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