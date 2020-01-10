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Doğal antibiyotik sarımsak alerjiyi tetikliyor mu?

Uzmanlar, günümüzde de sıkça bahsi geçen besin alerjilerinin hem sıklık, hem de çeşitlilik anlamında oldukça arttığının altını çiziyor. Özellikle doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsak bu alerjik besinler arasında üst sıralarda yer alıyor.

Günlük olarak tüketilen besinlin içerine bağlı ortaya çıkan ve tüm vücudu etkileyebilen istenmeyen besin reaksiyonlar besin alerjisini oluşturmaktadır. Bu reaksiyonlar alınan besinin içeriğindeki farmakolojik, metabolik özelliklerin yanı sıra toksik etkilerine bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Bu alerji türü bağışıklık sistemimizin besinlerdeki proteinleri tehdit unsuru olarak algılayıp bunlara karşı antikorlar üretmesi ile başlar.

Uzamanlar tarafından yapılan araştırmalar gösteriyor ki, besin alerjisi özellikle gelişmiş ülkelerde yaşamakta olan çocukların 5 ila 10 ‘u oranında görülebiliyor. Besin alerjisi kategorisinde özellikle sarımsak alerjisinin ciddi sağlık sorunları yaratabileceğini ifade eden uzmanlar, hastaneye başvuran kişilerin çoğunun alerjisi olduğunun bilincinde olmadığının altını çiziyor.

Öte yandan sarımsak alerijisinin belirtileri arasında, besini tükettikten sonra aniden vücutta başlayan kızarıklık, kaşıntı, dudaklarda ve gözlerde şişme, kusma ve öksürük yer alıyor. Bu tür durumlarda derhal doktora başvurarak tedavi olunması gerekiyor. Sarımsak alerjisi bulunan kişilerin, soğan, kuşkonmaz ve pırasa gibi besinlerden de uzak durması gerekiyor.

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