Doğalgaz güvenliği için bu 11 kuralı uygulayın!

Bursagaz, doğalgazın güvenli bir şekilde kullanılmasına diar bilgilendirme yaptı. Güvenli doğalgaz kullanımı konusunda 11 maddeden oluşan bir rehber hazırlayan Bursagaz, menfez kullanımı, tesisat bakımı, can ve mal güvenliği konularında bilgilendirme yaptı.

Soğuk kış günlerinin başlaması ile birlikte ısınma amaçlı kullanılan doğalgaz oranı da artıyor. Dünyanın en güvenli yakıtı olarak kabul edilen doğalgaz güvenli kullanılmadığında çok büyük tehlike de oluşturabiliyor. İşte 11 adımda güvenli doğalgaz kullanımının nasıl sağlanacağına dair bilgiler...

Doğalgaz aboneleri, bacaların bakım ve temizliğini yetkili servislere yıllık olarak yaptırmalıdır. Havalandırma menfezlerinin üzeri kesinlikle kapatılmamalı, hava lodoslu olduğunda cihaz kapatılmalıdır. Bacalı cihazlarda sensörün çalışması kontrol ettirilmeli, kendi başınıza kesinlikle müdahale edilmemelidir.

Bacalı cihazların bulunduğu odalarda uyunmamalı, cihazın olduğu yerde karbonmonoksit alarm cihazı bulundurulmalıdır. Yakıcı cihaz ile baca arasındaki bağlantının paslanmaz çelik kesinlikle kullanılmalıdır. Esnek bağlantı parçasında sızdırmazlık kontrolü sağlanmalı, mutfaklardaki cihazların bacasına kesinlikle aspiratör bağlanmmalıdır. Bacalı cihazlar banyolarda kullanılmamalı, cihazda farklı bir ses, koku, alev renginde değişiklik, düğmelerde bozukluk gibi durumlar olduğunda hemen yetkili servisle iletişime geçilmelidir.

GAZ KOKUSU HİSSETTİĞİNİZDE NE YAPILMALI?

Doğalgaz kullanan aboneler, eğer gaz kokusu hissederlerse kesinlikle evde kibrit ya da çakmak kullanmamalıdır. Hiçbir lamba, elektrikli cihaz açıp kapatılmamalı, fişten çıkarılmamalıdır. Derhal kapı ve pencereler açılarak ortam havalandırılmalı, cihazın ve sayacın vanası kapatılmalıdır. Kapı zili kullanılmamalı, kullandırılmamalıdır. Gaz kokusunun hissedildiği ortamdan derhal uzaklaşılmalı, evin dışından ya da komşudan acil doğalgaz hattı aranmalıdır.