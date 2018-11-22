Dolar kaç lira oldu? 22 Kasım döviz fiyatları

Bugün serbest piyasada dolar 5,3110 liradan Kapalıçarşı'da alınırken 5,3130 lira satış fiyatıyla güne başladı. Euro ise 0,0630 liradan alınırken 6,0650 liradan satılıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da 5.3110 liradan alınan dolar dün günü 5.31 ile kapatmıştı. Euro ise dün 6,06 liradan alıcı bulmuştu.

Borsa dün itibariyle günü yüzde 1.11 yükselişle kapatmış ve Borsa İstanbul 100 endeksi 92 bin 707 puandan kapanmıştı. Borsa'da dün toplam işlem hacmi 6.3 milyar lira olmuş ve bankacılık endeksi yüzde 1.15 değer kazanmıştı. Holding endeksindeki azalış ise yüzde 0,71 olarak gerçekleşti.

Altın fiyatları 21 Kasım'da serbest piyasada ise şöyle gerçekleşti. İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altın 209,40 liradan alındı ve 209,60 liradan satıldı. Cumhuriyet altını Ata Lira 1380 liradan alındı, 1401 liradan satıldı. Tam altın alış fiyatı 1349 lira, satış fiyatı 1369 lira oldu. Yarım altın 674 liradan alınırken, satış fiyatı 684 lira oldu. Çeyrek altın alış fiyatı 337 lira, satış fiyatı ise 342 lira olarak gerçekleşti.