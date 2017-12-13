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Dolunay dizisi final yapıyor!

Star TV ekranlarının ilgi ile takip edilen dizisi Dolunay final tarihini açıkladı. Dizinin ekranlara görkemli bir finalle veda edeceği açıklandı. Ayrıntılar haberimizde…

Star TV ekranlarında yayınlanan başrollerinde Can Yaman Özge Gürel gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Dolunay dizisi ekranlara veda ediyor. Yapımcı koltuğunda Yağmur Ünal’ın oturduğu gençlerin büyük bir ilgi ile takip ettiğin dizinin yılbaşı gecesi yani 31 Aralık tarihinde ekranlara veda edeceği açıklandı.

Dizini ismi Yeşilçam’ın duayen ismi Türkan Şoray tarafından konulurken, yönetmenliğini Çağrı Bayrak, senaryo kadrosunda ise Ayşen Günsu Teker, Fikret Bekler ve Elif Özsüt yer alıyordu. Dolunay’ın nasıl bir finalle son bulacağı merak konusu.

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Dolunay dizisi final yapıyor!

Dolunay dizisi final yapıyor!
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