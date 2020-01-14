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Dr. Öz’den şok eden kahvaltı açıklaması!

Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, yine oldukça tartışılacak bir konuyu ortaya atarak kahvaltı konusunda bilinenin aksine bir açıklamada bulundu. Dr. Öz kahvaltının yasaklanması gerektiğini ifade etti.

Yıllardır uzmanlar tarafından kahvaltı edilmeden güne başlanmaması gerektiği ifade edilirken, Dr. Öz bilinenin tam aksine bir açıklamada bulunarak kahvaltı yasaklanmalı dedi. Kahvaltı yapılmasının çok önemli olduğu gibi dayatmaların tamamen reklamdan ibaret olduğunu, yeni başlayan yılla beraber kahvaltının yasaklanması gerektiğini düşündüğünü ifade etti.

Kahvaltıyı hayatımızdan çıkarmanın sağlık açısından önemli bir karar olacağını aktaran Öz, birçok kişinin sabah uyanır uyanmaz aç olmasa da kahvaltı yapmak için kendini zorladığını, bunu yerine kahvaltı ve öğle yemeğinin birleştirilerek tek bir öğüne çevrilmesinin daha doğru olduğunu aktardı. Sabah yaşanan açlık hissinin de yatmadan önce tüketilen besinlere bağlı olduğunu iade eden Dr. Öz, gece yüksek karbonhidratlı besinler tüketerek vücudun insülin direncinin arttırıldığını vurguladı.

Aslen Konyalı olan Mehmet Öz 1960 yılında Cleveland kentinde dünyaya geldi. Tahsilini Harvard Üniversitesi'nde tamamlayan Öz’ün uzmanlık alanları minimal invasif kalp cerrahisi, kalp cerrahisi, kalp kapakçığı ve aort cerrahisi, yetişkin kalp nakli, mekanik kalp yardımcılığı ve koroner baypastır. Bu alanlarda önemli araştırmalara da öncülük yapan Öz, yurt dışında sağlıklı yaşam adına hazırlanan birçok televizyon programında da sunuculuk yapmıştır.

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