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Dünya güneş fırtınası etkisi ile karşı karşıya

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün etkili olacağı ifade edilen güneş fırtınası neticesinde, elektronik cihazlar ve iletişim ağları olumsuz etkilenebilir. Detaylar haberimizde…

Dünyanın da içerisinde bulunan sistemin merkezi kabul edilen, gezegenlere ısı ve ışık veren güneş üzerinde bulunan iki dev deliğin yönünü bugün dünyaya çevirecek. Bu nedenle Dünya’nın şiddetli bir güneş fırtınası etkisi altına gireceğini ifade eden uzmanlar, bu etkinin özellikle Avrupa’nın kuzeyinde gözlemleneceğini aktardı.

Uzmanlar tarafından dikkat edilmesi gerekildiği önemli uyarılara sebep olan Güneş fırtınası iki dalga şeklinde Dünya'yı vuracak. 4 Ekim Perşembe günü yerküreyi etkisi altına alması beklenen Güneş fırtınasının 7 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek.

Güneş Fırtınası

               

 

 

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