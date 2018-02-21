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Dünyaca ünlü La Pelosa Plajı koruma altına alınıyor

İtalya’nın gözde plajlarından Sardunya Adasında bulunan La Pelosa Plajı, bölgenin belediye başkanı olan Antonio Diana tarafından yapılan açıklamaya göre plaja gelen yerli ve yabancı turistler nedeni ile koruma altına alınıyor. Ayrıntılar haberimizde…

İtalya’ya bağlı olan ve Sicilya adasından sonra ikinci en büyük ada konumunda bulunan Sardunya adasını kıyılarından olan her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapan La Pelosa Plajı yok olma tehlikesi ile karşı karşıya.

Bölgenin belediye başkanı Antonio Diana konuya ilişkin yaptığı açıklamada, La Pelosa yaz mevsiminde kapasitesinin çok daha üzerinde turist ağırladığını, gelen her ziyaretçinin kullandıkları eşyaların yanı sıra plaj ve denizde bulunan kumları alarak La Pelosa'ya zarar verdiğini ifade etti.

Bu bağlamda bir takım önlemler alacaklarını açıklayan Diana, önlemler arasında havlu serme yasağı, büyük çantalar getirme yasağı, deniz kabuğu ve taş toplamanın engellenmesi gibi uygulamalar bulunduğunu açıkladı

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