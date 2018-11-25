Düzce'de kaza sonrası hastane karıştı! Güvenlik görevlisi yaralandı

Düzce Akçakoca yolunda bir motosikletlinin yayaların arasında dalması sonucu kaza meydana gelmiş, kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken 3 kişi de yaralanmıştı. Kaza sonrasında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün yakınları iddiaya göre hastaneye gelerek kargaşaya neden oldu. Bu sırada kargaşayı önlemek isteyen güvenlik görevlisi darp edilerek yaralandı.

Düzce'de meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden Müslüm Kuru'nun yakınları iddiaya göre, hastanede taşkınlık yaptı. Önce sağlık görevlilerini darp etmeye çalışan kişiler, Acil Serviste nöbetçi Özel Güvenlik Görevlisi Faruk K.'nın kargaşayı ayırmak istediği sırada önce üzerine çay bardakları atılarak yanmasına neden oldu. Acı içinde kıvranan güvenlik görevlisini bu sırada darp etmeye başlayan grup, hastaneden ayrıldı. Çeşitli yerlerinde yanıklar olan ve darp yaraları bulunduğu belirtilen güvenlik görevlisine ilk müdahale acil serviste yapılırken, darp eden şahısların yakalanması için polis inceleme başlattı.

26 yaşındaki Müslüm Kuru'nun hayatın kaybettiği kaza Akçakoca istikametinden Düzce istikametine doğru seyir halindeyken yaşandı. Plakasız olduğu öğrenilen motosiklet, Beyciler Sapağı'nda karşıdan karşıya geçmekte olan yayalara çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle ağır yaralanırken, 3 kişinin daha yaralandığı öğrenildi. Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Müslüm Kuru Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.