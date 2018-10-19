Eber Gölü’nün hazin sonu! Haritadan tamamen silindi

Kaynak suları ile oldukça turist çeken Afyonkarahisar iline bağlı Bolvadin ilçesinde bulunan Eber Gölü, kendisini beslemekte olan kaynakların faklı şekillerde kullanılmasından dolayı kurudu. Sultan Dağları eteklerinde kurulu olan köylerdeki halk içinde önemli bir geçim kaynağı olan göl, haritadan silinmiş durumda.

Gölde yetişen ve sağlım bir yalıtım malzemesi olarak yurt dışına ihraç edilen kamışlar tamamen yok oldu. Gölün çevresinde bulunan köylerden biri olan Derekarabağ Köyü Muhtarı Yaşar Kandemir, “ Gölün bütün kaynaklarını kestiler. Su gelmiyor hiçbir yerden. Sadece yağmur yağarsa geliyor. Balık, balıkçılık bitti, hiçbir şey kalmadı. “ diyerek yaşananlardan duyulan üzüntüsünü dile getirdi.

Yüzlerce tür göçmen kuş için göç yolu üzerinde bulunan Eber Gölü, bu küç kurlarının yanı sıra, birçok balık türü, su yılanı, saz vaşağı, kurbağa gibi canlılara da ev sahipliği yapmaktaydı. Bu gülden geçinmekte olan 4 belde ve 13 köy bulunmaktaydı. Geçim kaynakları yok olan köylüler, bu duruma yetkililerin müdehalede bulunmasını ve göllerinin eski haline dönmesini istiyor.