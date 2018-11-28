Edirne’de sağanak yağış son 88 yılın rekorunu kırdı

Meteoroloji Genel müdürlüğü Yetkililerince günlerdir yapılan yağış uyarıları gün gece itibariyle Edirne’de etkisini gösterdi. Kentte etkili olan sağanak yağışlar neticesinde 1930 senesinden bu yana etkili olan sağanak yağışlarda da rekor kırıldı.

En son kırılan rekorla saatte metrekareye 110 kilogram yağış düşmüştü ancak dün geceden bu yana bu rekor kırılarak saatte metrekareye 128 kilogram yağış düştüğü kaydedildi. Edirne'nin sağanak yağış nedeniyle birçok cadde ve sokakları ulaşıma kapandı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Meteoroloji Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, bölgede bugün akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve fırtına bekleniyor.